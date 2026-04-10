Головна Світ Політика
search button user button menu button

Атака БпЛА на окуповані території, Трамп пригрозив Ірану: головне за ніч 10 квітня

Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Дайджест новин, що сталися у ніч 10 квітня 2026 року

Президент США Дональд Трамп застеріг Іран від запровадження зборів за прохід через Ормузьку протоку, безпілотники атакували окуповану Луганщину та Мелітополь у захопленій частині Запорізької області, Росія оголосила про Великоднє перемир'я.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 10 квітня:

Трамп пригрозив Ірану 

Президент США Дональд Трамп виступив із жорстким попередженням на адресу Тегерана через плани іранської влади встановити плату за транзит танкерів. У своєму дописі в Truth Social американський лідер підкреслив, що такі дії є неприпустимими, і закликав негайно відмовитися від цієї ініціативи.

Попри те, що умови оголошеного раніше перемир’я передбачали негайне відновлення судноплавства, рух нафтових танкерів через стратегічну протоку залишається заблокованим через відсутність гарантій безпеки з боку Ірану.

Безпілотники атакували Луганщину та Мелітополь

У ніч на 10 квітня безпілотники атакували окуповану Луганщину та Мелітополь у захопленій частині Запорізької області. 

Повідомляється, що в окупованому Мелітополі є ураження підстанцій. Через атаку частково зникло світло.

У Луганській області під атаку БпЛА потрапили Довжанськ та Перевальск. У Довжанську розгорілася пожежа, а у Перевальску, ймовірно, уражено ремонтно-механічний завод.

Спецпосланець Путіна зустрівся з командою Трампа

Кирило Дмитрієв, спеціальний представник російського президента, перебуває з візитом у США, де проводить переговори з представниками адміністрації Дональда Трампа. За даними джерел Reuters, ключовими темами зустрічей є розробка мирної угоди щодо України, а також перспективи економічної співпраці між країнами.

Візит Дмитрієва збігається з наближенням критичного дедлайну 11 квітня, коли закінчується термін дії послаблення американських санкцій на російську нафту. Раніше Міністерство фінансів США на чолі зі Скоттом Бессентом видало 30-денний дозвіл на операції з російською нафтою та нафтопродуктами, що «застрягли» в морі на танкерах. Цей крок пояснили необхідністю стабілізувати світові енергоринки, що похитнулися через військовий конфлікт із Іраном.

Великоднє перемир'я

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до взаємного припинення вогню під час Великодніх свят.

Глава держави наголосив, що українська сторона неодноразово пропонувала такі кроки й тепер діятиме відповідно до принципів дзеркальності. За словами Зеленського, громадянам необхідний Великдень без воєнних загроз, а для Росії цей період є шансом продемонструвати реальне прагнення до миру та не повертатися до активних бойових дій після завершення свят.

До цього, російський диктатор Володимир Путін ухвалив рішення про запровадження пасхального перемир'я в зоні бойових дій. 

Згідно з офіційною заявою Кремля, режим тиші розпочнеться о 16:00 11 квітня і триватиме до завершення доби 12 квітня 2026 року.

Інші важливі новини: 

Теги: США росія путін Дональд Трамп Володимир Зеленський окуповані території Мелітополь переговори Іран Луганщина війна пожежа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua