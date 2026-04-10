Атака БпЛА на окуповані території, Трамп пригрозив Ірану: головне за ніч 10 квітня
Президент США Дональд Трамп застеріг Іран від запровадження зборів за прохід через Ормузьку протоку, безпілотники атакували окуповану Луганщину та Мелітополь у захопленій частині Запорізької області, Росія оголосила про Великоднє перемир'я.
«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 10 квітня:
Трамп пригрозив Ірану
Президент США Дональд Трамп виступив із жорстким попередженням на адресу Тегерана через плани іранської влади встановити плату за транзит танкерів. У своєму дописі в Truth Social американський лідер підкреслив, що такі дії є неприпустимими, і закликав негайно відмовитися від цієї ініціативи.
Попри те, що умови оголошеного раніше перемир’я передбачали негайне відновлення судноплавства, рух нафтових танкерів через стратегічну протоку залишається заблокованим через відсутність гарантій безпеки з боку Ірану.
Безпілотники атакували Луганщину та Мелітополь
У ніч на 10 квітня безпілотники атакували окуповану Луганщину та Мелітополь у захопленій частині Запорізької області.
Повідомляється, що в окупованому Мелітополі є ураження підстанцій. Через атаку частково зникло світло.
У Луганській області під атаку БпЛА потрапили Довжанськ та Перевальск. У Довжанську розгорілася пожежа, а у Перевальску, ймовірно, уражено ремонтно-механічний завод.
Спецпосланець Путіна зустрівся з командою Трампа
Кирило Дмитрієв, спеціальний представник російського президента, перебуває з візитом у США, де проводить переговори з представниками адміністрації Дональда Трампа. За даними джерел Reuters, ключовими темами зустрічей є розробка мирної угоди щодо України, а також перспективи економічної співпраці між країнами.
Візит Дмитрієва збігається з наближенням критичного дедлайну 11 квітня, коли закінчується термін дії послаблення американських санкцій на російську нафту. Раніше Міністерство фінансів США на чолі зі Скоттом Бессентом видало 30-денний дозвіл на операції з російською нафтою та нафтопродуктами, що «застрягли» в морі на танкерах. Цей крок пояснили необхідністю стабілізувати світові енергоринки, що похитнулися через військовий конфлікт із Іраном.
Великоднє перемир'я
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до взаємного припинення вогню під час Великодніх свят.
Глава держави наголосив, що українська сторона неодноразово пропонувала такі кроки й тепер діятиме відповідно до принципів дзеркальності. За словами Зеленського, громадянам необхідний Великдень без воєнних загроз, а для Росії цей період є шансом продемонструвати реальне прагнення до миру та не повертатися до активних бойових дій після завершення свят.
До цього, російський диктатор Володимир Путін ухвалив рішення про запровадження пасхального перемир'я в зоні бойових дій.
Згідно з офіційною заявою Кремля, режим тиші розпочнеться о 16:00 11 квітня і триватиме до завершення доби 12 квітня 2026 року.
