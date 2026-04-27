Трамп заявив, що нафтова інфраструктура Ірану опинилася на межі технічної катастрофи

Дональд Трамп зауважив, що американська блокада Ормузької протоки виявилася успішною

Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Fox News заявив, що іранська нафтова система може вийти з ладу вже за три дні. Про це пише «Главком».

За його словами, американська блокада Ормузької протоки виявилася успішною: через відсутність танкерів для вивезення сировини нафтові сховища країни переповнені. Це створює надмірний тиск, який загрожує «внутрішнім вибухом» усієї інфраструктури – як механічної частини, так і підземних комунікацій. Трамп підкреслив, що після такої аварії відновити галузь до попередніх обсягів буде неможливо – максимум на половину від нинішньої потужності.

Окрім економічного тиску, американський лідер озвучив результати військових дій та окреслив подальшу стратегію щодо Тегерана:

США звітують про знищення іранського флоту, авіації та засобів ППО. Виробничі потужності ракетних заводів уражені на 75%, а підприємств із випуску дронів – на понад 80%;

Вашингтон припиняє відправляти делегації до Пакистану для посередництва. Тепер Іран має самостійно ініціювати контакт, зателефонувавши або прибувши до США, при цьому головною умовою є повна відмова від ядерної зброї;

Трамп висловив розчарування позицією НАТО, оскільки Альянс не надав належної підтримки в іранському питанні, попри значні фінансові вкладення США в оборону Європи.

Президент резюмував, що війна з Іраном наближається до завершення перемогою США, оскільки наразі «всі козирі» знаходяться в руках Вашингтона.

Раніше Тегеран спростував інформацію про підготовку прямої зустрічі між іранськими та американськими представниками в Пакистані. Речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї заявив, що іранська сторона не планує контактів із делегацією США, а всі зауваження та пропозиції Тегерана будуть передані пакистанським посередникам.

Нагадаємо, перший раунд переговорів між США та Іраном завершився 12 квітня без відчутних результатів. Сторони не змогли досягти домовленостей через розбіжності щодо ядерної програми Тегерана. Зокрема, Іран не надав гарантій відмови від створення ядерної зброї.