Для чого Путін закриває «Телеграм»? Зеленський висунув дві версії

Глава української держави не виключає можливості оголошення повної мобілізації в Росії

Президент України Володимир Зеленський прокоментував наміри Кремля обмежити роботу месенджера «Телеграм» на території РФ. Глава держави вважає, що такий крок є підготовкою до «непопулярних рішень», які Путіну доведеться ухвалити найближчим часом. За словами президента, закриття інформаційного простору може свідчити як про нову хвилю ескалації, так і про пошук шляхів виходу з війни. Про це розповів Зеленський на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

Володимир Зеленський переконаний, що російська влада прагне встановити тотальний контроль над інформаційними потоками, щоб нівелювати будь-яку стихійну реакцію суспільства.

«Для чого «рускім» закривати «Телеграм»? Я думаю, для того, щоб ухвалювати непопулярні рішення. Які можуть бути непопулярні рішення? Можливо, це закінчення війни в тому чи іншому форматі. Або навпаки – ескалація війни. Тоді це ще більша в них мобілізація. Це люди з Москви і Санкт-Петербурга на фронт – і трупи назад у Москву і в Санкт-Петербург. Тобто великі міста, які він раніше старався обходити мобілізацією, він більше не обійде. Це може бути одна з версій», – зазначив президент.

Інша версія полягає в тому, що Кремль готується до завершення війни, проте боїться власної «патріотичної» спільноти. Російська пропаганда розкачала радикальну частину суспільства (близько 20–25%), яка не готова до будь-яких компромісів.

«Інша версія – не знаючи, якою буде реакція суспільства, готуватися до того чи іншого закінчення війни. Вони своєю пропагандою розкачали радикально налаштовану частину суспільства. Цей відсоток у них достатньо високий. Я думаю, десь 20-25 відсотків. На мій погляд, ці люди точно не готові закінчувати війну. Ще є в них частина суспільства, яка погано зреагує на ескалацію. На мій погляд, це два основні сценарії, але, звісно, можуть бути інші мотивації. І скоро ми побачимо, який зі сценаріїв обрав Путін», – додав Зеленський.

Президент прогнозує, що період весни та літа 2026 року буде надзвичайно складним як на полі бою, так і на дипломатичній арені. Це пов’язано з виборами у США та внутрішньополітичним дедлайном Вашингтона, який припадає на серпень.

«Якщо Росія обере шлях деескалації, то вважаю, що тристороння зустріч буде. І вони будуть намагатися її провести у квітні, травні чи червні. Я думаю, що це ключові для них місяці. І я думаю, що нам буде дуже складно до вересня. На мій погляд, американці нікому не будуть давати більше часу щодо цього діалогу. США з початком літа ще більше підуть у внутрішні процеси – у вибори. І я думаю, що в них є своєрідний внутрішньополітичний дедлайн – орієнтовно серпень. Тобто цей час весни – літа буде таким доволі непростим політично, дипломатично. Може бути тиск на Україну. І на полі бою також він буде. Але ми розуміємо, які в України національні інтереси та що може гарантувати безпеку», – зазначив Зеленський.

Зеленський наголосив, що попри складність періоду до вересня, Україна чітко розуміє свої національні інтереси та захищатиме те, що гарантує її реальну безпеку.

«Важливо, щоб у цей період було достатньо тиску і на РФ. Наприклад, партнери можуть цього року провести абсолютно безпрецедентний, історичний, переломний і, у певному розумінні, переможний саміт НАТО. Але це залежить від них, на що вони реально готові та чи відповідально ставляться до тих загроз, які є не проти когось одного, а проти всіх», – підсумував президент.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що в його країні соціальні мережі повністю вільні й не мають жодних обмежень. Таким чином він поглузував із російського диктатора Володимиром Путіним, який всіма силами намагається обмежити росіянам доступ до інтернету.