Головна Техно Телеком
search button user button menu button

Для чого Путін закриває «Телеграм»? Зеленський висунув дві версії

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Для чого Путін закриває «Телеграм»? Зеленський висунув дві версії
Зеленський: Вони своєю пропагандою розкачали радикально налаштовану частину суспільства
фото: Shutterstock (ілюстративне)

Глава української держави не виключає можливості оголошення повної мобілізації в Росії

Президент України Володимир Зеленський прокоментував наміри Кремля обмежити роботу месенджера «Телеграм» на території РФ. Глава держави вважає, що такий крок є підготовкою до «непопулярних рішень», які Путіну доведеться ухвалити найближчим часом. За словами президента, закриття інформаційного простору може свідчити як про нову хвилю ескалації, так і про пошук шляхів виходу з війни. Про це розповів Зеленський на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

Володимир Зеленський переконаний, що російська влада прагне встановити тотальний контроль над інформаційними потоками, щоб нівелювати будь-яку стихійну реакцію суспільства.

«Для чого «рускім» закривати «Телеграм»? Я думаю, для того, щоб ухвалювати непопулярні рішення. Які можуть бути непопулярні рішення? Можливо, це закінчення війни в тому чи іншому форматі. Або навпаки – ескалація війни. Тоді це ще більша в них мобілізація. Це люди з Москви і Санкт-Петербурга на фронт – і трупи назад у Москву і в Санкт-Петербург. Тобто великі міста, які він раніше старався обходити мобілізацією, він більше не обійде. Це може бути одна з версій», – зазначив президент.

Інша версія полягає в тому, що Кремль готується до завершення війни, проте боїться власної «патріотичної» спільноти. Російська пропаганда розкачала радикальну частину суспільства (близько 20–25%), яка не готова до будь-яких компромісів.

«Інша версія – не знаючи, якою буде реакція суспільства, готуватися до того чи іншого закінчення війни. Вони своєю пропагандою розкачали радикально налаштовану частину суспільства. Цей відсоток у них достатньо високий. Я думаю, десь 20-25 відсотків. На мій погляд, ці люди точно не готові закінчувати війну. Ще є в них частина суспільства, яка погано зреагує на ескалацію. На мій погляд, це два основні сценарії, але, звісно, можуть бути інші мотивації. І скоро ми побачимо, який зі сценаріїв обрав Путін», – додав Зеленський.

Президент прогнозує, що період весни та літа 2026 року буде надзвичайно складним як на полі бою, так і на дипломатичній арені. Це пов’язано з виборами у США та внутрішньополітичним дедлайном Вашингтона, який припадає на серпень.

«Якщо Росія обере шлях деескалації, то вважаю, що тристороння зустріч буде. І вони будуть намагатися її провести у квітні, травні чи червні. Я думаю, що це ключові для них місяці. І я думаю, що нам буде дуже складно до вересня. На мій погляд, американці нікому не будуть давати більше часу щодо цього діалогу. США з початком літа ще більше підуть у внутрішні процеси – у вибори. І я думаю, що в них є своєрідний внутрішньополітичний дедлайн – орієнтовно серпень. Тобто цей час весни – літа буде таким доволі непростим політично, дипломатично. Може бути тиск на Україну. І на полі бою також він буде. Але ми розуміємо, які в України національні інтереси та що може гарантувати безпеку», – зазначив Зеленський.

Зеленський наголосив, що попри складність періоду до вересня, Україна чітко розуміє свої національні інтереси та захищатиме те, що гарантує її реальну безпеку.

«Важливо, щоб у цей період було достатньо тиску і на РФ. Наприклад, партнери можуть цього року провести абсолютно безпрецедентний, історичний, переломний і, у певному розумінні, переможний саміт НАТО. Але це залежить від них, на що вони реально готові та чи відповідально ставляться до тих загроз, які є не проти когось одного, а проти всіх», – підсумував президент.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що в його країні соціальні мережі повністю вільні й не мають жодних обмежень. Таким чином він поглузував із російського диктатора Володимиром Путіним, який всіма силами намагається обмежити росіянам доступ до інтернету. 

Теги: Володимир Зеленський росія Telegram

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Телеком

Для чого Путін закриває «Телеграм»? Зеленський висунув дві версії
Для чого Путін закриває «Телеграм»? Зеленський висунув дві версії
Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua