СБУ підтвердила новий удар по морському порту та НПЗ в Туапсе

Нафтотермінал і Туапсинський НПЗ є важливими виробничими об’єктами та логістичними вузлами РФ

Безпілотники Центру спеціальних операцій «Альфа» Служби безпеки спільно з іншими підрозділами Сил оборони уразили інфраструктуру морського порту Туапсе та Туапсинського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Зазначається, що внаслідок атаки українських безпілотників сталася пожежа у резервуарах з нафтомазутною сумішшю. Над терміналом зафіксовано стовп чорного диму.

Наслідки ураження НПЗ у Туапсе фото з соцмереж

Морський нафтотермінал і Туапсинський НПЗ є важливими виробничими комплексами та логістичними вузлами, які забезпечують зв’язок між видобутком, переробкою та експортом російської нафти. Туапсинський НПЗ – єдиний нафтопереробний завод Росії на узбережжі Чорного моря. Його потужність – майже 12 млн тонн нафти на рік.

«Служба безпеки продовжує завдавати серйозних збитків російській економіці, відпрацьовуючи по об’єктах, які забезпечують нафтодоларові надходження до її бюджету. Такі спецоперації знижують здатність РФ продовжувати війну проти України. Ця робота триватиме й надалі», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, з 16 квітня атаки українських дронів по об’єктах нафтової інфраструктури РФ вже чотири рази призводили до масштабних пожеж у Туапсе.

Як повідомлялося, у квітні 2026 року Україна провела найбільшу кількість атак на нафтову інфраструктуру Росії за чотири місяці – щонайменше 21 удар по НПЗ, нафтопроводах і морських об'єктах, включно з експортними терміналами.

За даними Bloomberg, попередній місячний максимум за кількістю ударів по нафтових об'єктах РФ був зафіксований у грудні 2025 року. Квітень 2026-го перевершив той показник і став найактивнішим місяцем відтоді.

До слова, від початку року Російська Федерація втратила щонайменше $7 млрд через удари України по нафтовій інфраструктурі. Як зазначив глава держави Володимир Зеленський, за підсумками квітня «далекобійні санкції» України вийшли на новий рівень за трьома компонентами: скорочення російського нафтового прибутку, дистанція та інтенсивність санкцій.