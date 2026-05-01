СБУ підтвердила новий удар по морському порту та НПЗ в Туапсе

glavcom.ua
Після удару українських безпілотників спалахнули резервуари з нафтомазутною сумішшю
Нафтотермінал і Туапсинський НПЗ є важливими виробничими об’єктами та логістичними вузлами РФ

Безпілотники Центру спеціальних операцій «Альфа» Служби безпеки спільно з іншими підрозділами Сил оборони уразили інфраструктуру морського порту Туапсе та Туапсинського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Зазначається, що внаслідок атаки українських безпілотників сталася пожежа у резервуарах з нафтомазутною сумішшю. Над терміналом зафіксовано стовп чорного диму.

Наслідки ураження НПЗ у Туапсе
Морський нафтотермінал і Туапсинський НПЗ є важливими виробничими комплексами та логістичними вузлами, які забезпечують зв’язок між видобутком, переробкою та експортом російської нафти. Туапсинський НПЗ – єдиний нафтопереробний завод Росії на узбережжі Чорного моря. Його потужність – майже 12 млн тонн нафти на рік.

«Служба безпеки продовжує завдавати серйозних збитків російській економіці, відпрацьовуючи по об’єктах, які забезпечують нафтодоларові надходження до її бюджету. Такі спецоперації знижують здатність РФ продовжувати війну проти України. Ця робота триватиме й надалі», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, з 16 квітня атаки українських дронів по об’єктах нафтової інфраструктури РФ вже чотири рази призводили до масштабних пожеж у Туапсе.

Як повідомлялося, у квітні 2026 року Україна провела найбільшу кількість атак на нафтову інфраструктуру Росії за чотири місяці – щонайменше 21 удар по НПЗ, нафтопроводах і морських об'єктах, включно з експортними терміналами.

За даними Bloomberg, попередній місячний максимум за кількістю ударів по нафтових об'єктах РФ був зафіксований у грудні 2025 року. Квітень 2026-го перевершив той показник і став найактивнішим місяцем відтоді.

До слова, від початку року Російська Федерація втратила щонайменше $7 млрд через удари України по нафтовій інфраструктурі. Як зазначив глава держави Володимир Зеленський, за підсумками квітня «далекобійні санкції» України вийшли на новий рівень за трьома компонентами: скорочення російського нафтового прибутку, дистанція та інтенсивність санкцій.

Читайте також:

Читайте також

Світ входить у подвійну кризу: поряд із нафтою під ударом і добрива – основа врожаю
Усі говорять про нафту. Але є загроза значно небезпечніша
3 квiтня, 19:19
Politico: Трамп створив міф про незалежність США від нафти
Politico: Трамп створив міф про незалежність США від нафти
4 квiтня, 04:15
CNN: Іран тримає світову економіку в заручниках
CNN: Іран тримає світову економіку в заручниках
9 квiтня, 01:45
Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна
Готував теракт у Хмельницькому. СБУ затримала російського агента
9 квiтня, 10:36
Алла Пугачова виїхала з родиною з Росії за кордон на початку повномаштабного вторгнення в Україні
Росіяни скасували щорічний концерт на честь Пугачової у Москві
10 квiтня, 17:25
World Aquatics всупереч рекомендаціям МОК допустила спортсменів з країни-агресора до міжнародних турнірів
Вперше з 2022 року збірна України може зіграти з Росією у командному виді спорту
12 квiтня, 19:56
Атака на Дніпро: кількість жертв зросла до п’яти
Атака на Дніпро: кількість жертв зросла до п’яти
14 квiтня, 15:00
Наслідки прильоту тритонної російської авіабомби у Костянтинівці
Ворог вдарив тритонною авіабомбою по Костянтинівці: знесло квартал багатоповерхівок (відео)
21 квiтня, 12:25
Тсахкна: Нам потрібні більш жорсткі санкції
Естонія закликала до повної енергетичної ізоляції РФ у 40-ві роковини Чорнобиля
26 квiтня, 13:40

Політика

Сили оборони уразили російські Су-57 і Су-34 за 1,7 тис. км від України
Сили оборони уразили російські Су-57 і Су-34 за 1,7 тис. км від України
СБУ підтвердила новий удар по морському порту та НПЗ в Туапсе
СБУ підтвердила новий удар по морському порту та НПЗ в Туапсе
Росія цьогоріч планує рекрутувати на війну 18500 іноземців
Росія цьогоріч планує рекрутувати на війну 18500 іноземців
У Нідерландах затримано підозрюваного у замаху на двох принцес
У Нідерландах затримано підозрюваного у замаху на двох принцес
Конфлікт очікувань. FT дізналося про напруженість між Зеленським та ЄС через терміни вступу
Конфлікт очікувань. FT дізналося про напруженість між Зеленським та ЄС через терміни вступу
Фінляндія вступить до коаліції дронів для України цієї весни
Фінляндія вступить до коаліції дронів для України цієї весни

Новини

У Маріуполі знайдено масове поховання жертв російських обстрілів
Сьогодні, 10:30
У Лондоні з’явилася нова робота таємничого художника Бенксі: який вигляд має інсталяція
Сьогодні, 03:37
Оператори заблокували 100 тис. спам-номерів: як поскаржитись на надокучливі дзвінки
Вчора, 20:01
Колишній півзахисник збірної Англії анонсував завершення кар'єри
Вчора, 17:59
Володар «Золотого м'яча» став гравцем тижня у Лізі чемпіонів
Вчора, 17:30
Плейоф Ліги конференцій. «Орли» проти «Шахтаря»: досьє на англійський «Крістал Пелас»
Вчора, 10:45

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
