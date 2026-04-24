Україна повернула додому 193 полонених воїнів

glavcom.ua
Наталія Порощук
Відбувся 73-й обмін полоненими
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Серед звільнених є ті, на кого Росія завела кримінальні справи, та поранені

Сьогодні, 24 квітня, відбувся обмін полоненими між Україною та РФ. Додому повернулися 193 українські воїни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

«193 українські воїни повертаються додому в межах обміну. Військові зі Збройних сил, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, Національної поліції, Державної спеціальної служби транспорту. Захищали Україну на різних напрямках. Серед них є ті, на кого Росія завела кримінальні справи, є і поранені», – йдеться у повідомленні.

Україна повернула додому 193 полонених воїнів фото 1
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент додав: «Важливо, що обміни є і що наші люди повертаються додому. Я дякую всім, хто працює заради обмінів. Кожному підрозділу, який на фронті забезпечує поповнення обмінного фонду для України. Вдячний усім партнерам, які допомагають у цьому. Памʼятаємо про кожного й кожну і щодня продовжуємо роботу над поверненням наших людей додому з російської неволі».

Україна повернула додому 193 полонених воїнів фото 2
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Нагадаємо, 12 квітня відбулася чергова радісна подія для всієї країни – з російського полону вдалося визволити велику групу українців. Додому повернулися військові, які боронили Україну на найгарячіших ділянках фронту, а також цивільні особи, яких незаконно утримував агресор. 

Особливість обміну – більшість звільнених утримувалися у неволі від 2022 року. Це воїни Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Збройних сил, територіальної оборони, десантно-штурмових, мотопіхотних і механізованих військ. Повернуто 28 офіцерів, які утримувалися у полоні від 2022 року. Найстаршому звільненому військовому – 63 роки, наймолодшому – 21 рік.

Також Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими встановив факт перебування в полоні ще 12 українців, доля яких була невідомою.

