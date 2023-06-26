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Запаси найнижчі за 10 років. Україна може зіштовхнутись із дефіцитом популярних фруктів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Запаси найнижчі за 10 років. Україна може зіштовхнутись із дефіцитом популярних фруктів
Яблука у мережі АТБ коштують 38,95 гривні за кілограм
фото: glavcom.ua

Україна розпродала майже весь урожай яблук, а запаси мінімальні

У першій половині 2023 року ціни на яблука злетіли втричі, а їх запаси оцінюються як найнижчі за 10 років. Про це повідомляє ресурс AgroTimes, з посиланням на слова керівника компанії USPA Fruit Володимира Гуржія.

Експерт наголосив, що пропозиція яблук в Україні дуже обмежена і наразі розпродуються залишки торішнього врожаю. Малі обсяги продукції на ринку призвели до підвищення відпускних цін.

«У зв’язку зі зростанням відпускних цін у 2-3 рази, що зумовлено рекордно низькими залишками, основним сегментом збуту яблук є продаж на внутрішньому ринку до торгових мереж, які запропонують найвигідніші умови», – розповів Володимир Гуржій.

Експерт зізнався, що, за його оцінками, залишки яблук в Україні найнижчі за останні 10 років. Втім, виробники віщували такий розвиток ситуації ще восени 2022 року, коли робилося закладання яблук на тривале зберігання.

«Від досвідчених  виробників я чув про такі прогнози ще восени 2022 року, – додає Гуржій. Тенденції вже тоді були очевидними, базуючись на рівні закладання яблук на тривале зберігання. Навесні навіть експортні сорти продавались чудово в Україні», – додав він.

За даними сайту Мінфін, станом на 26 червня 2023 року, яблука зараз у супермаркетах в Україні у середньому коштують 32,30 гривні за кілограм. Сорт «Айдаред» пропонують помітно дорожче – 41,50 гривні за кіло.

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Нагадаємо, українці незабаром зможуть купувати фрукти та овочі на ринках за значно нижчою вартістю, але поки що говорити про суттєве здешевшання сезонного товару зарано. Втім  найближчі три місяці ціни на харчі впадуть, а продуктова корзина українців не буде такою ж дорогою, як, наприклад, це було взимку.

Також в  Україні почала стрімко дорожчати картопля врожаю 2022 року. Про це повідомляють аналітики EastFruit. Так, ціна на торішню картоплю варіюється в межах 9-12 грн/кг – це в середньому на 50% дорожче, у порівнянні з минулим тижнем. Експерти кажуть, що причина такого стрімкого подорожчання – фактичне завершення сезону реалізації картоплі на українському ринку.

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Теги: українці Україна урожай овочі фрукти

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