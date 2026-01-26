Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Золото б’є рекорди: ціна зросла до максимуму

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Золото б’є рекорди: ціна зросла до максимуму
Золото вважається одним із безпечних активів для інвесторів
фото: Shutterstock

Минулий рік став рекордним для золота: воно продемонструвало найбільше річне зростання з 1979 року

У 2025 році золото подорожчало на 64%, а з початку 2026 року його ціна зросла ще більш ніж на 17% і вперше в історії перевищила позначку $5 тис. за унцію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC та Reuters.

На тлі зростання золота подорожчали й інші дорогоцінні метали: срібло зросло до $106,8 за унцію (після рекорду $109,44), платина – до $2 802 за унцію, а паладій – до $2 034,75 за унцію.

Золото та інші дорогоцінні метали вважаються так званими безпечними активами, які інвестори купують у періоди невизначеності. У п'ятницю, 23 січня, ціна на срібло вперше перевищила $100 за унцію, продовживши зростання, яке минулого року склало майже 150%.

Попит на дорогоцінні метали також стимулювався низкою інших факторів, серед яких вища, ніж зазвичай, інфляція, слабкий долар США, покупки центральних банків по всьому світу, а також очікування, що Федеральний резерв США знову знизить процентні ставки цього року. Війни в Україні та Газі, а також захоплення Вашингтоном диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро також сприяли зростанню ціни на золото.

Аналітики очікують подальшого зростання вартості дорогоцінного металу на тлі глобальної нестабільності та високого попиту з боку центробанків і роздрібних інвесторів. За прогнозом Metals Focus, ціна золота може досягти піку близько $5,5 тис. за унцію до кінця року, хоча можливі короткострокові корекції на тлі фіксації прибутку. На технічному рівні золото може подолати опір поблизу $5 088 за унцію та перейти до діапазону $5 168–5 188.

Як повідомлялося, Міністерство природних ресурсів Китаю підтвердило відкриття родовища золота Дадунгоу (Dadongou). Це найбільше відкриття родовища золота в країні з моменту заснування Китайської Народної Республіки у 1949 році.

До слова, Центральний банк Росії вперше розпочав прямі продажі золота зі стратегічних резервів на внутрішньому ринку. Продажі відбуваються для підтримки рубля, закриття бюджетних дір і латання ліквідності корпорацій.

Читайте також:

Теги: золото

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На фото, що їх оприлюднила прокуратура, – усе оздоблено золотом
«Кличте Трампа в гості». Мережу вразив інтер’єр у будинку депутата райради
24 сiчня, 22:42
Кремль забирає останнє майно росіян
Кремль добиває залишки економіки. У росіян почали забирати майно
16 сiчня, 16:16
Ціна срібла встановила рекорд
Ціна срібла встановила рекорд
26 грудня, 2025, 12:00

Економіка

Золото б’є рекорди: ціна зросла до максимуму
Золото б’є рекорди: ціна зросла до максимуму
Російська економіка готується до масового закриття бізнесів
Російська економіка готується до масового закриття бізнесів
Чеський постачальник техніки став найбагатшим у світовому ВПК
Чеський постачальник техніки став найбагатшим у світовому ВПК
«Грошей немає навіть на зарплати». Регіони РФ охопила фінансова криза (перехоплення розвіди)
«Грошей немає навіть на зарплати». Регіони РФ охопила фінансова криза (перехоплення розвіди)
Трамп пригрозив Канаді 100% тарифами через можливу угоду з Китаєм
Трамп пригрозив Канаді 100% тарифами через можливу угоду з Китаєм
Франція перенаправила підсанкційний танкер до свого порту для розслідування
Франція перенаправила підсанкційний танкер до свого порту для розслідування

Новини

В Україні хмарно: прогноз погоди на 26 січня
Сьогодні, 05:59
Axios: США повідомили, коли та де може відбутись зустріч Зеленського з Путіним
24 сiчня, 23:53
День ангела Ксенії 2026: привітання, яскраві листівки та вірші
24 сiчня, 08:05
День Ксенії: історія свята, прикмети, заборони та що можна просити у святої
24 сiчня, 07:07
Столиця Боснії стала одним із найбільш забруднених міст світу
23 сiчня, 21:03
Половина Європи сприймає Трампа як ворога – опитування
23 сiчня, 19:34

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua