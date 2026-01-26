Золото б’є рекорди: ціна зросла до максимуму

Минулий рік став рекордним для золота: воно продемонструвало найбільше річне зростання з 1979 року

У 2025 році золото подорожчало на 64%, а з початку 2026 року його ціна зросла ще більш ніж на 17% і вперше в історії перевищила позначку $5 тис. за унцію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC та Reuters.

На тлі зростання золота подорожчали й інші дорогоцінні метали: срібло зросло до $106,8 за унцію (після рекорду $109,44), платина – до $2 802 за унцію, а паладій – до $2 034,75 за унцію.

Золото та інші дорогоцінні метали вважаються так званими безпечними активами, які інвестори купують у періоди невизначеності. У п'ятницю, 23 січня, ціна на срібло вперше перевищила $100 за унцію, продовживши зростання, яке минулого року склало майже 150%.

Попит на дорогоцінні метали також стимулювався низкою інших факторів, серед яких вища, ніж зазвичай, інфляція, слабкий долар США, покупки центральних банків по всьому світу, а також очікування, що Федеральний резерв США знову знизить процентні ставки цього року. Війни в Україні та Газі, а також захоплення Вашингтоном диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро також сприяли зростанню ціни на золото.

Аналітики очікують подальшого зростання вартості дорогоцінного металу на тлі глобальної нестабільності та високого попиту з боку центробанків і роздрібних інвесторів. За прогнозом Metals Focus, ціна золота може досягти піку близько $5,5 тис. за унцію до кінця року, хоча можливі короткострокові корекції на тлі фіксації прибутку. На технічному рівні золото може подолати опір поблизу $5 088 за унцію та перейти до діапазону $5 168–5 188.

Як повідомлялося, Міністерство природних ресурсів Китаю підтвердило відкриття родовища золота Дадунгоу (Dadongou). Це найбільше відкриття родовища золота в країні з моменту заснування Китайської Народної Республіки у 1949 році.

До слова, Центральний банк Росії вперше розпочав прямі продажі золота зі стратегічних резервів на внутрішньому ринку. Продажі відбуваються для підтримки рубля, закриття бюджетних дір і латання ліквідності корпорацій.