Голова НБУ різко відреагував на рішення Угорщини щодо коштів Ощадбанку

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Андрій Пишний прокоментував вилучення коштів Ощадбанку та очікує реакції ЄС

Голова Національного банку України Андрій Пишний заявив, що рішення влади Угорщини вилучити кошти з інкасаторських автомобілів державного Ощадбанку має ознаки політичного тиску та міжнародного шантажу. Про це повідомляє «Главком»

Угорський уряд ухвалив постанову №49/2026, якою перевезення готівки та банківських металів між банками, навіть за наявності всіх необхідних дозволів і митного оформлення, було оголошене загрозою національній безпеці.

Голова НБУ зазначив, що внаслідок цього рішення кошти українського державного банку були вилучені щонайменше на 60 днів. За словами Пишного, заяви угорських посадовців фактично пов’язують повернення цих коштів із політичними вимогами до України.

«Ми маємо справу не з правовим процесом, а з політичним тиском. Угорщина вдається не лише до маніпуляцій, але й до міжнародного шантажу? Країна ЄС на очах у решти 26 країн нехтує ключовими принципами об’єднання та вдається до політично вмотивованих незаконних дій?» – написав він.

Пишний також звернув увагу на те, що Національна асамблея Угорщини більшістю голосів ухвалила резолюцію про відмову від підтримки вступу України до Європейського Союзу та виступила проти подальшого фінансування її військових потреб країнами ЄС.

У той самий день парламент Угорщини «з фантастичною швидкістю» ухвалив закон, який дозволив вилучити кошти Ощадбанку. Голова НБУ зазначив, що українська сторона вже веде комунікацію з європейськими партнерами щодо цієї ситуації.

«Ми ведемо комунікацію з європейськими партнерами та розраховуємо на неупереджене та транспарентне дослідження кейсу з відповідними висновками та результатами, які дали б змогу на практиці продемонструвати прихильність до верховенства права в ЄС», – наголосив Пишний.

Нагадаємо, що міністр будівництва та транспорту Угорщини Янош Лазар заявив, що захоплення українських інкасаторів та викрадення грошей, які були відповіддю Будапешта на нібито блокування Україною роботи нафтопроводу «Дружба», повторяться в майбутньому.

