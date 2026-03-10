Головна Світ Економіка
Найбільший банк Індії відмовляється платити за російську нафту, попри дозвіл США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Найбільший банк Індії відмовляється платити за російську нафту, попри дозвіл США
Після тимчасового зняття обмежень на імпорт російської нафти найбільший кредитор Індії не впевнений, як довго триватиме ця пільга
фото: Shutterstock

Вашингтон дозволив Нью-Делі тимчасово купувати та приймати російську нафту, яка вже завантажена на танкери і перебуває в морі

Індійський State Bank of India відмовляється обробляти платежі за російську нафту навіть після того, як Міністерство фінансів США тимчасово дозволило її імпортувати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

США дозволили Індії тимчасово купувати та приймати російську нафту, яка вже завантажена на танкери і перебуває в морі. Генеральна ліцензія Управління контролю за іноземними активами при Мінфіні США діє до 4 квітня.

Індія у лютому почала скорочувати закупівлі російської нафти, прагнучи укласти торговельну угоду зі США. Це змусило Росію шукати покупців у Китаї і пропонувати більші знижки. Проте на початку березня через конфлікт на Близькому Сході була фактично закрита Ормузька протока, що підвищило ризик дефіциту сирої нафти та змусило індійських нафтопереробників знову звернулися до російської сировини.

За даними джерел Bloomberg, State Bank of India не впевнений щодо того, як довго діятиме це послаблення, і вважає, що участь у таких операціях може створити для нього ризики та зашкодити репутації. Співрозмовники зазначили, що банк утримувався від проведення платежів за російську нафту з часу запровадження санкцій США проти російських нафтових компаній «Роснєфть» та «Лукойл».

Журналісти наголошують, що позиція банку пов'язана також з прагненням захистити свою значну присутність у США, оскільки станом на кінець грудня на Сполучені Штати припадало 26% міжнародного кредитного портфеля банку, який загалом становив 6,93 трлн рупій (близько $75,1 млрд).

Нагадаємо, індійська компанія Reliance Industries Ltd придбала щонайменше 6 млн барелів російської нафти з поставкою у березні. Закупівля відбулася після того, як постачання енергоносіїв з Близького Сходу постраждали через війну в Ірані.

До слова, Сполучені Штати тимчасово дозволили Індії купувати російську нафту, яка вже перебуває на танкерах у морі. Відповідне рішення діятиме протягом 30 днів.

Теги: США Індія нафта

