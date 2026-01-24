«Кличте Трампа в гості». Мережу вразив інтер’єр у будинку депутата райради

На фото, що їх оприлюднила прокуратура, – усе оздоблено золотом

Прокуратура прийшла із обшуками до депутата Берегівської районної ради і показала всім, як той живе

Закарпатська обласна прокуратура повідомила про підозру депутату Берегівської районної ради. Йому інкримінують подання завідомо недостовірної декларації та легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом. Як інформує «Главком», про це повідомила Закарпатська обласна прокуратура.

За даними слідства, під час подання щорічної декларації за 2022 рік посадовець умисно не вказав майно та доходи на загальну суму понад 8,3 млн гривень. Зокрема, він приховав автомобіль Ford Mustang, який перебував у спільній власності подружжя, багатомільйонний дохід, а також фінансові операції з купівлі та продажу елітного Mercedes-Benz S-Class.

Як стверджує журналіст Віталій Глагола, ідеться про депутата «Слуги народу» Арсенія Богара. Утім, мережу зацікавили не так приховані статки народного обранця, як інтер’єр його будинку. На фото, що їх оприлюднила прокуратура, – усе оздоблено золотом. А у кутку однієї з кімнат розташувався манекен із чудернацькою сукнею.

Зокрема, коментатори жартують, що президент США Дональд Трамп також любить пишне оздоблення, тому змінив інтер'єр Овального кабінету, додавши більше золота, картин та прапорів.

«Кличте Трампа в гості, це ж його стайл! Золото на золоті, там явно й унітази такі ж. І сукенка для Меланії в куточку вже стоїть», – написала Лариса Сарган.

«Обшуки у депутата Берегівської райради. Шо це?! Мумія прабабці? Давайте подаримо це Трампу!», – пожартувала блогерка Тетяна Микитенко.

У коментарях до її допису українці вправляються у дотепах.

«Пшонка нервово курить в стороні», «Бляха, він що живе в музеї чи в галереї середньовічного мистецтва? Що це за потойбічний інтерʼєр?», «У порівнянні з цим Овальний кабінет – просто сарай», «Тут і Трампу не встидно на ніч постелити», – жартують користувачі мережі.

Як відомо, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) провели спецоперацію «під прикриттям», результатом якої стало викриття масштабної злочинної схеми у стінах парламенту. До складу організованої групи входили чинні народні депутати України.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро повторно викликало на допити підозрюваних бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.