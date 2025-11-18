Китай відкрив найбільше родовище золота в історії країни

Китай активізує видобуток після відкриття родовища, яке оцінюється в мільярди євро

Міністерство природних ресурсів Китаю підтвердило відкриття родовища золота Дадунгоу (Dadongou). Це найбільше відкриття родовища золота в країні з моменту заснування Китайської Народної Республіки у 1949 році. Про це пише «Главком» із посиланням на Anadolu Ajansı.

За даними чиновників, родовище містить близько 1444 тонн золота, що міститься у 2,586 млн тонн руди (із середнім вмістом 0,56 грама на тонну).

Виходячи з поточних рекордних цін на золото, які цього року торгуються понад €115 000 за кілограм, загальний обсяг золота в родовищі Дадунгоу оцінюється у понад 166 мільярдів євро.

Проєкт було реалізовано державною геологічною та гірничодобувною групою Ляонін. Роботи з розвідки були завершені всього за 15 місяців – надзвичайно короткий термін для родовища такого масштабу. У проєкті брали участь близько 1000 технічних спеціалістів та робітників.

Міністерство охарактеризувало відкриття як «надвелике», хоча і з низьким вмістом золота в руді, і заявило, що воно вже пройшло первинну оцінку економічної доцільності.

Китайська влада не розкрила точне місце розташування об'єкта, підтвердивши лише, що він знаходиться у східній провінції Ляонін. Це викликало припущення про стратегічні міркування, що стоять за обмеженим розкриттям інформації. В останні роки Китай активізував геологорозвідувальні роботи, прагнучи посилити свої внутрішні запаси. У 2024 році країна видобула 377,24 тонни золота, що на 0,56% більше, ніж роком раніше.

Нагадаємо, вартість ф'ючерсу на срібло з постачанням у грудні 2025 року на біржі Comex (підрозділ Нью-Йоркської товарної біржі) оновила історичний максимум, перевищивши $54 за тройську унцію (приблизно 31 г).

Раніше поблизу французького міста Ліон чоловік, копаючи басейн у власному саду, випадково натрапив на скарб – золоті злитки та монети загальною вартістю близько €700 тисяч.