Нафтовий гігант Еміратів закрив свій НПЗ: причина

Компанія зупинила завод після інциденту на території комплексу

Національна нафтова компанія Абу-Дабі ADNOC тимчасово зупинила роботу нафтопереробного заводу у місті Аль-Рувайс. Це сталося після пожежі, яка виникла на території комплексу після атаки дрона. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

За словами співрозмовника агентства, завод зупинили як запобіжний захід, щоб пожежа не поширилася. Водночас інші підприємства на цьому великому промисловому майданчику продовжують працювати нормально.

Комплекс в Аль-Рувайсі – один із головних центрів переробки нафти в ОАЕ. Там можуть переробляти до 922 тисяч барелів нафти на добу. Окрім нафтопереробки, на території комплексу працюють хімічні заводи, підприємства з виробництва добрив і промислових газів.

Влада Абу-Дабі підтвердила, що після атаки дрона на одному з об’єктів виникла пожежа. При цьому повідомляється, що ніхто не постраждав. Який саме завод був атакований, офіційно не уточнили.

За даними аналітичної платформи IIR Energy, після атаки компанія зупинила одну з установок перегонки нафти на заводі Ruwais Refinery 2, який може переробляти приблизно 417 тисяч барелів нафти на день. Також повідомляється, що компанія розглядає можливість повністю зупинити завод на деякий час, щоб гарантувати безпеку.

Нагадаємо, що 8 березня, Об'єднані Арабські Емірати зазнали масштабної повітряної атаки з боку Ірану. Водночас ізраїльські сили завдали ударів безпосередньо по іранській столиці. Міністерство оборони ОАЕ повідомило про запуск Іраном 16 балістичних ракет та понад 117 безпілотників.

Еміратська ППО відпрацювала надзвичайно ефективно – перехоплено всі 16 ракет (одна впала в море) та переважну більшість дронів. Чотири безпілотники все ж впали на території ОАЕ.