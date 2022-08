У Лівії гримлять постріли та лунають вибухи: 23 загиблих

Загинули щонайменше 23 людини, ще 140 отримали поранення

На вулицях столиці Лівії ворогуючі угруповання влаштували тривалу стрілянину. Про це повідомляє агентство Reuters.

За даними журналістів, угруповання влаштували перестрілку в ніч з 26 на 27 серпня, а стрілянина та серії вибухів припинилися лише до ранку.

Багатогодинний збройний конфлікт налякав місцевих жителів Тріполі та викликав побоювання щодо початку нового етапу громадянської війни, яка розпочалася у Лівії у 2011 році.

Взаємними звинуваченнями в організації перестрілки та серії вибухів обмінялися Уряд національної єдності, що базується у столиці, та конкуруюча адміністрація, яка підтримується розташованим на сході парламентом.

Представники місії ООН у Лівії вже висловили стурбованість через ситуацію в Тріполі і закликали ворогуючі сторони відмовитися від ескалації збройного конфлікту.

Загинули щонайменше 23 людини, ще 140 отримали поранення.

Варто зазначити, що громадянська війна в Лівії триває з 2011 року, коли в результаті масштабної революції було повалено режим диктатора Муаммара Каддафі. Після ліквідації авторитарної системи було встановлено перехідну національну раду, якій війну оголосило угруповання під керівництвом лівійського генерала Халіфи Хафтара, який підтримує дружні відносини з РФ.