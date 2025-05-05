У Житомирі 11-річна дівчина отримала ножове поранення після суперечки зі знайомим

Медики діагностували у дитини колото-різане поранення ноги

Між 11-річною дівчинкою та 12-річним хлопцем у Житомирі виник конфлікт. Внаслідок чого дівчинка отримала ножове поранення. Про це повідомляє Житомирське районне управління поліції № 1, передає «Главком».

Зі слів свідків та учасників події, у момент конфлікту в руках підлітка був розкладний кишеньковий ніж, на який дівчинка «наштрикнулась», намагаючись замахнутися на хлопця.

Медики діагностували у дівчини колото-різане поранення ноги. Їй надали медичну допомогу, нині вона перебуває під контролем лікарів.

Батьки травмованої дитини від офіційного звернення до поліції відмовилися.

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