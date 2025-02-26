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Померла зірка серіалу «Баффі – переможниця вампірів» Мішель Трахтенберг

Наталія Порощук
glavcom.ua
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39-річну Мішель Трахтенберг знайшли мертвою в квартирі в Нью-Йорку
фото з відкритих джерел

Нещодавно Трахтенберг перенесла трансплантацію печінки

Американська акторка Мішель Трахтенберг, відома за ролями в серіалах «Баффі – переможниця вампірів» та «Пліткарка», померла у віці 39 років. Про це інформує «Главком» із посиланням на ABC News.

Зазначається, що акторку знайшли мертвою у середу вранці у квартирі в Нью-Йорку.

Померла зірка серіалу «Баффі – переможниця вампірів» Мішель Трахтенберг фото 1

За інформацією видання, нещодавно Трахтенберг перенесла трансплантацію печінки. Хоча точна причина смерті наразі невідома, припускається, що це могло бути пов'язано з ускладненнями після операції.

Однак офіційного підтвердження цього немає – тривають медичні дослідження. Правоохоронці зазначили, що акторка померла природною смертю, оскільки слідів насильства не виявлено.

Що відомо про Мішель Трахтенберг

Померла зірка серіалу «Баффі – переможниця вампірів» Мішель Трахтенберг фото 2
фото: instagram/michelletrachtenberg

Мішель Трахтенберг народилася 11 жовтня 1985 року в Нью-Йорку в єврейській родині мігрантів. Її батько мав німецьке походження, а мати була з Одеси. Акторка володіла російською мовою на розмовному рівні.

Трахтенберг почала акторську кар'єру ще в трирічному віці, співпрацюючи з дитячим телеканалом Nickelodeon. Дебют у кіно відбувся у 1996 році у фільмі «Гаррієт-шпигунка». Пізніше вона зіграла Пенні у «Інспекторі Гаджеті» (1999).

Померла зірка серіалу «Баффі – переможниця вампірів» Мішель Трахтенберг фото 3
фото: instagram/michelletrachtenberg

Справжню популярність акторці принесла роль Дон Саммерс у серіалі «Баффі – переможниця вампірів», де вона знімалася з 2000 по 2003 рік. У 2005 році Трахтенберг виконала головну роль у фільмі Disney «Принцеса льоду».

З 2008 року Мішель Трахтенберг приєдналася до акторського складу серіалу «Пліткарка», де зіграла Джорджіну Спаркс. У 2009 році знялася в головній ролі в медичній драмі «Милосердя» (Mercy).

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Теги: серіал Нью-Йорк смерть США акторка

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