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Український дипломат, який довгі роки працював в ООН, запропонував Україні несподіваний крок

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Український дипломат, який довгі роки працював в ООН, запропонував Україні несподіваний крок
Експосол: На сьогодні ООН абсолютно не служить тим цілям, заради яких вона була створена
фото: glavcom.ua

«Якщо США вийдуть з ООН, Україна має вчинити так само», – Єльченко

Експосол України у США Володимир Єльченко вважає, що ООН припинила би існувати в разі виходу з неї США. І якщо Америка подасть таку ініціативу, Україна має за американцями вийти з організації. Про це дипломат розповів в інтерв'ю «Главкому».

Єльченко заявив, що має позитивний погляд на можливість виходу США із організації, оскільки це дозволить «витягнути Росію з ООН».

«Це дозволить вирішити питання, над яким я особисто і деякі мої колеги б'ються вже не перший рік. Організація паралізована тим, що там у Радбезі сидить Росія з правом вето. Якщо американці вийдуть з ООН, то проблема сама собою вирішиться і я буду дуже щасливий і задоволений», – підкреслив дипломат.  

Експосол наголосив, що Україна має підтримати таке рішення Штатів, аби показати наше справжнє партнерство. Він пригадав, що Трамп ще під час своєї першої каденції дуже багато говорив про неефективність ООН, про необхідність не сплачувати внески, не «викидати гроші на вітер». Єльченко погоджується, що Трамп був правим, оскільки на сьогодні ООН абсолютно не служить тим цілям, заради яких вона була створена.

«Я, знову ж таки, закликаю дочекатися початку якихось конкретних дій, які покажуть справжні кроки нової американської адміністрації. Розумієте, навіть якщо ітиметься про виведення американських військ з Європи, воно ж не триватиме день, чи два. Окрім того, після жахливого досвіду виведення американських військ з Афганістану, виведення військ може бути дуже непопулярним кроком для влади США, для республіканців зокрема. Хоч з Афганістаном не дуже коректно порівнювати, тим не менше», – пояснив експерт.

За його словами, варто памʼятати, що перебування американських військ у Європі – це перш за все в інтересах США, це їхній вплив. Єльченко акцентував увагу, що Трамп як досвідчений бізнесмен, «значення впливу розуміє».

«А всі розмови, погрози виведення військ – це просто слова. Так і щодо продовження чи не продовження допомоги Україні. Адже на продажу зброї заробляють велика кількість американських компаній. А це робочі місця, зарплати, прибутки для компаній, власники яких того ж Трампа підтримують…», – підсумував дипломат.

Нагадаємо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні розпочалась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.  Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Сьогодні о 16:30 Зеленський має зустрітися із сенаторами. О 18:00 запланована зустріч із Трампом, після якої відбудеться церемонія підписання двосторонньої угоди про корисні копалини.

Однак на зустрічі Зеленського і Трампа розгорілася жорстка суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

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Теги: росія Дональд Трамп гроші Україна вітер корисні копалини бізнесмен погрози

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