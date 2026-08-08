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Посол чесно відповів, як угорці зараз ставляться до українців

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Посол чесно відповів, як угорці зараз ставляться до українців
За словами Шандора, між українцями та угорцями історично склалися добрі відносини
фото: Федір Шандор/Facebook

Негативні настрої щодо України тривалий час цілеспрямовано формувалися під впливом російської пропаганди

Попри антиукраїнську риторику, яка лунала за попередньої влади, ставлення більшості угорців до українців залишається позитивним. Як інформує «Главком», таку думку в інтерв’ю hromadske висловив посол України в Угорщині Федір Шандор. Про це дипломат сказав, відповідаючи на запитання про безпеку українців в Угорщині після повідомлень про напади на громадян України в Польщі.

За словами Шандора, між українцями та угорцями історично склалися добрі відносини, а політичні кампанії з антиукраїнськими меседжами не знайшли широкої підтримки серед суспільства.

«Ті білборди (із карикатурними зображеннями Володимира Зеленського, – ред.), ті речі, які були на вулицях Угорщини, просто не сприймалися. Народ зрозумів, що це політичні наративи, і не більше. Результат виборів це показав», – зазначив посол.

Федір Шандор також висловив переконання, що негативні настрої щодо України тривалий час цілеспрямовано формувалися під впливом російської пропаганди.

Водночас дипломат навів як приклад змін у відносинах між країнами розслідування так званої справи «золотого конвою». За його словами, після зміни влади в Угорщині українській стороні вже повернули транспортні засоби, вантаж і кошти, а угорські правоохоронці працюють над притягненням до відповідальності осіб, причетних до інциденту.

Нагадаємо, напередодні парламентських виборів, які відбулися в квітні 2026 року, в Угорщині з’явилися провокативні білборди із зображенням президента України Володимира Зеленського, лідера угорської опозиції Петра Мадяра та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. На плакатах вони викидають гроші в золотий унітаз.

Як відомо, міністр закордонних справ Угорщини у серпні 2023 року Петер Сійярто затвердив призначення Федора Шандора послом України.

У вересні 2023 року «Главком» поспілкувався із майбутнім послом. Той розповів, хто на його думку налаштовує українців та угорців одне проти одного, як його угорські побратими ставляться до політики Орбана, і чому в Україні не потрібна угорська автономія, але потрібне подвійне громадянство.

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Теги: посол Угорщина українці

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