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СБУ повідомила про підозру одному із очільників Московської церкви в Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ повідомила про підозру одному із очільників Московської церкви в Україні
За оперативними даними, священник курував розгалужену мережу єпархій УПЦ (МП) за кордоном
фото: пресслужба СБУ

Зловмиснику загрожує до п’яти років ув’язнення з конфіскацією майна

Служба безпеки України повідомила про підозру одному із очільників УПЦ Московського патріархату, який закликав помолитися за окупантів у війні проти України. Про це повідомляє пресслужба СБУ. 

СБУ повідомила про підозру одному із очільників Московської церкви в Україні фото 1

«Служба безпеки задокументувала підривну діяльність з боку заступника голови синодального відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ (МП). Клірик виправдовував російську війну проти України та розпалював релігійну ненависть. Після повномасштабного вторгнення РФ протоієрей публічно закликав до співпраці з рашистами, щоб спільно «помолитися за здоров’я та благополуччя» російських окупантів. Про це він написав у власному Телеграм-каналі, який неодноразово використовував для поширення прокремлівських наративів», – йдеться у повідомленні.

СБУ повідомила про підозру одному із очільників Московської церкви в Україні фото 2

За оперативними даними, священник курував розгалужену мережу єпархій УПЦ (МП) за кордоном. Ці установи під прикриттям нібито духовної опіки над українськими переселенцями поширюють пропагандистські наративи РФ.

«Таким чином фігурант намагався вплинути на свідомість українців за кордоном та дискредитувати нашу країну на міжнародній арені. Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти його інформаційно-підривної діяльності проти нашої держави», - зазначили правоохоронці.

СБУ повідомила про підозру одному із очільників Московської церкви в Україні фото 3

Під час проведення обшуків за місцем проживання священника було знайдено страхове свідоцтво обов’язкового пенсійного страхування російської федерації, що свідчить про можливу наявність у нього громадянства держави агресора. Також знайдено документи, які підтверджують його навчання в дипломатичній академії міністерства закордонних справ РФ.

На підставі зібраних доказів клірику повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками);
  • ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Зловмиснику загрожує до п’яти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Служба безпеки України проводила обшуки в протоієрея Московської церкви в Україні. Як повідомляють джерела «Суспільного», йдеться про заступника голови відділу зовнішніх відносин УПЦ МП протоієрея Миколу Данилевича.

Нагадаємо, в інтерв’ю «Главкому» посол України у Ватикані Андрій Юраш розповів, що в Італії вже є півтора десятка громад УПЦ МП, координує яких спеціально призначений єпископ. Одночасно з цим до Італії також переїхав заступник керівника зовнішніх церковних зносин УПЦ МП Микола Данилевич.

Згодом заступник керівника зовнішніх церковних зносин, протоієрей УПЦ МП Микола Данилевич, після публікації «Главкома» про факт його перебування в Італії, пояснив, як опинився за межами держави під час дії воєнного стану.

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Теги: СБУ документи навчання розслідування священник

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