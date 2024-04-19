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Комітет Палати представників схвалив проєкт Джонсона про допомогу Україні – The Hill

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Комітет Палати представників схвалив проєкт Джонсона про допомогу Україні – The Hill
Голосування щодо законопроєктів про допомогу Україні очікується ввечері у суботу, 20 квітня
фото з відкритих джерел

Рішення підтримали дев'ять конгресменів

Комітет із регламенту Палати представників США схвалив чотири пакети законопроєктів, запропонованих раніше спікером Майком Джонсоном, про допомогу західним державам, зокрема й Україні. Про це повідомляє The Hill.

Як зазначається, рішення підтримали дев'ять конгресменів.  Видання зазначає, що зазвичай під час голосувань як у комітеті, так і в залі члени партії більшості підтримують запропоновані ініціативи, а законодавці партії меншості голосують проти неї. Однак у цьому випадку рішення підтримали як республіканці, так і демократи. Троє республіканців-консерваторів проголосували проти. 

Це рішення дає змогу повному складу Палати представників проголосувати за початок дебатів щодо трьох законопроєктів про допомогу західним державам (Ізраїлю, Україні та союзникам в Індо-Тихоокеанському регіоні) та четвертого документа, який включає інші пріоритети національної безпеки США, такі як потенційна заборона соцмережі TikTok.

Голосування щодо відповідних законопроєктів у залі очікується ввечері у суботу, 20 квітня.

Нагадаємо, спікер Палати представників Майк Джонсон показав чотири окремі законопроєкти щодо фінансування допомоги США для України, Ізраїлю, Тайваню та інших пріоритетів національної безпеки. Кевін Херн від республіканців зауважив, що поточний план не містить жодних положень про кордон з Мексикою. Видання пише, що це може викликати критику з боку жорстких консерваторів, які стверджують, що будь-яка допомога Україні має поєднуватися із законодавством для вирішення ситуація на південному кордоні.

Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон повідомив, що конгресмени повернулися до обговорення варіантів майбутнього пакету допомоги для України після великодньої перерви.

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Теги: США військова допомога

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