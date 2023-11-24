«5 тис. шоломів – це був провал». Голова Оборонного комітету Бундестагу прокоментувала дії Німеччини на початку війни

Як зазначила Штрак-Циммерманн, під час російського вторгнення на Донбас у 2014 році та окупації Криму, Захід був стриманим, коли йшлося про зброю

«ФРН повинна була зібратися з думками»

Коли ексміністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт після початку повномасштабного вторгнення заявила про надання тільки 5 тис. шоломів це означало не лише комунікаційний провал, а майже безпомічну відповідь на питання, як змінилися дії Німеччини в порівнянні з початком російсько-української війни у 2014 році. Таку думку в інтерв'ю «Главкому» висловила голова оборонного комітету Бундестагу, доктор Марі-Агнес Штрак-Циммерманн.

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«Тоді їй (Крістіне Ламбрехт – «Главкому») забракло відчуття того, що треба терміново запропонувати справжній пакет підтримки. Втім, реакція на цю заяву була також цілком перебільшеною. ФРН повинна була зібратися з думками та приготуватися до довгострокової допомоги Україні», – каже політик.

Як зазначила Штрак-Циммерманн, під час російського вторгнення на Донбас у 2014 році та окупації Криму, всі на Заході були напрочуд стриманими, коли йшлося про зброю.

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«Постачання зброї до зон бойових дій ми принципово відкидали. Але після 24 лютого 2022 року багатьом із нас, і мені також, стало зрозуміло, що ми повинні надати Україні підтримку», – наголосила голова оборонного комітету Бундестагу.

Марі-Агнес Штрак-Циммерманн вважає, помилка, якої Німеччина припустилися у 2014 році, коли західний світ недостатньо реагував на війну в Україні, після повномасштабного вторгнення не повинна була більше повторюватись.

«Ми в Оборонному комітеті Бундестагу місяцями поспіль спостерігали за накопиченням російських військ і звичайно до самого кінця сподівалися, що російська армія не вдереться до України. Навіть самі українці ж до останнього не могли собі цього уявити. Коли Володимир Путін визнав 21 лютого 2022 року самопроголошені «народні республіки» за «суверенні держави» та підписав «під камери» відповідний декрет у Кремлі, я, відповідаючи на запитання одного журналіста, сказала, що це – проголошення війни Україні. Через це я собі нажила клопоту навіть у власній партії, тому що багато хто вважав, що так не можна говорити. На жаль, мій інстинкт мене не підвів. Я призначила тоді позачергові збори комітету, які мали відбутися через три дні, аби з’ясувати стан речей. Коли ми зібралися 24 лютого, російська навала вже почалася. Коли ми зранку про це дізналися, всі були просто у розпачі», – зауважила голова оборонного комітету Бундестагу.

Нагадаємо, рішення Німеччини поставити Україні замість летальної зброї 5 тис. військових захисних шоломів розвеселило користувачів мережі. Зокрема, інтернет-гумористи жартують, що влада Німеччини не знає, що Пакт Молотова – Ріббентропа вже давно припинив діяти.

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Зазначимо, Німеччина поставила під питання подвоєння військової допомоги Україні у 2024 році через брак бюджетних коштів.

До слова, нещодавно міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про новий пакет допомоги Україні. До нього увійдуть чотири системи IRIS-T, 20 тисяч снарядів 155-мм калібру, протитанкові міни та інше озброєння.