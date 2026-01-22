Адміністрація Трампа розгорнула масштабні імміграційні рейди у штаті Мен

Губернатор штату Мен Джанет Міллс виступила проти агресивної тактики адміністрації Трампа

Міністерство внутрішньої безпеки США розпочало у штаті Мен велику спецоперацію під назвою «Улов дня», офіційною метою якої є пошук іноземців із кримінальним минулим. Проте, за інформацією джерел усередині імміграційних служб, реальний фокус силовиків спрямований на громади біженців, передусім сомалійського походження. Для реалізації цих заходів у регіон уже прибуло понад 100 федеральних агентів, що викликало різку критику з боку місцевої влади. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Губернатор штату Мен Джанет Міллс виступила проти агресивної тактики адміністрації Трампа, назвавши присутність федеральних сил небажаною. Місцеві правозахисники готуються до подальшого посилення силового блоку, проводячи паралелі з Міннесотою, де раніше було розгорнуто близько 3 тис. агентів. Попри заяви Білого дому про боротьбу зі злочинністю, статистика вказує на те, що багато затриманих не мають жодних судимостей, а самі рейди частіше відбуваються у штатах, де при владі перебувають демократи.

Політичне підґрунтя операції тісно пов'язане з публічною риторикою Дональда Трампа, який неодноразово закликав сомалійських іммігрантів залишити країну, звинувачуючи їх у соціальному шахрайстві. Розгортання федеральних сил у Мені експерти розцінюють як частину стратегії посилення контролю над «демократичними» регіонами та реалізацію жорсткої передвиборчої обіцянки президента щодо масової депортації.

Нагадаємо, у США стрімко загострюється протистояння між владою штату Міннесота та федеральним урядом. Причиною став інцидент, під час якого агент імміграційної служби (ICE) застрелив 37-річну громадянку США Рене Ніколь Гуд. Трагедія вже спровокувала масові протести у понад 10 містах країни.

Міністерство внутрішньої безпеки США (DHS) та секретарка Крісті Ноем офіційно назвали дії агента самообороною. За їхньою версією, жінка намагалася протаранити офіцерів, що було класифіковано як «внутрішній тероризм». Дональд Трамп у соцмережах також заявив, що загибла нібито «переїхала офіцера».

До слова, на тлі масових протестів у США через дії імміграційної служби, у Портленді (штат Орегон) стався новий інцидент із застосуванням зброї міграційними агентами. В результаті стрілянини двоє людей, чоловік та жінка, отримали поранення та були госпіталізовані.