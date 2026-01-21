Головна Світ Політика
search button user button menu button

Макрон прокоментував злив Трампом їх приватного листування

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Макрон прокоментував злив Трампом їх приватного листування
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп оприлюднив фрагмент переписки з президентом Франції Еммануелем Макроном

Президент Франції Емманюель Макрон прокоментував оприлюднення його приватних повідомлень американським лідером Дональдом Трампом. Про це пише «Главком» із посиланням на BFMTV.

Під час спілкування з журналістами на форумі в Давосі Макрон підкреслив, що його публічна позиція повністю збігається з тим, що він пише у приватних чатах.

Скандал спалахнув після того, як Дональд Трамп виклав у мережу фрагменти розмови, де французький президент критикував ідею США щодо купівлі Гренландії. У тому ж листуванні Макрон пропонував організувати зустріч G7 у Парижі за участі представників України, Росії, Данії та Сирії, а також запрошував Трампа на спільну вечерю.

Емманюель Макрон відмовився давати пряму оцінку вчинку колеги, зазначивши, що «залишає це на розсуд інших». Натомість він закликав Європу зберігати спокій і зосередитися на захисті власних інтересів, коли міжнародні правила гри порушуються. За словами лідера Франції, ключовим завданням зараз є підтримка економічного зростання та допомога союзникам, які опинилися під тиском.

Як відомо, президент США Дональд Трамп оприлюднив фрагмент переписки з президентом Франції Еммануелем Макроном. У ній французький лідер висловлював нерозуміння щодо дій Вашингтона стосовно Гренландії. 

«Я не розумію, що ти робиш з Гренландією», – написав Макрон Трампу.

Нагадаємо, лідери Європейського Союзу та їхні делегації, які прибули на Всесвітній економічний форум у Давосі, змінюють порядок денний переговорів із президентом США Дональдом Трампом: замість гарантій безпеки для післявоєнної України вони готуються обговорювати кризу навколо Гренландії та загрозу нових американських тарифів.

Теги: Дональд Трамп Еммануель Макрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом звинуватив Європу у слабкості перед Трампом
Губернатор Каліфорнії розкритикував Трампа і позицію європейських лідерів
Вчора, 15:40
Європейські уряди активно шукають стратегії реагування на потенційні зазіхання зі сторони США
Європа має три сценарії, як захистити Гренландію від США – The Economist
16 сiчня, 04:59
Трамп виклав ще один допис з вимогами передати Гренландію під контроль США
Трамп наказав Данії залишити Гренландію
14 сiчня, 19:08
Трамп привернув увагу новою деталлю свого гардероба
Трамп привернув увагу новою деталлю свого гардероба
10 сiчня, 07:42
Трамп змінює тактику щодо Путіна: швидкого миру не буде
Трамп змінює тактику щодо Путіна: швидкого миру не буде
8 сiчня, 09:34
Наслідки атаки на Дніпро
Атака на Дніпро, заяви Трампа: головне за ніч
7 сiчня, 05:51
Макрон запевнив, що виконуватиме обов’язки президента до завершення свого терміну
Макрон у новорічному зверненні згадав про Україну та дав обіцянку
1 сiчня, 06:51
Зеленський зазначав, що обговорить з Трампом гарантії безпеки для України
Зустріч Зеленського та Трампа – онлайн-трансляція переговорів про мир в Україні
28 грудня, 2025, 19:58
Всі матеріали, що містять згадки про президента Дональда Трампа у файлах, пов'язаних із засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном, будуть оприлюднені
The Hill: усі матеріали про Трампа з файлів Епштейна будуть оприлюднені
22 грудня, 2025, 03:52

Політика

Як Канада позиціонує себе щодо Гренландії на тлі територіальних претензій Трампа
Як Канада позиціонує себе щодо Гренландії на тлі територіальних претензій Трампа
Макрон прокоментував злив Трампом їх приватного листування
Макрон прокоментував злив Трампом їх приватного листування
США затримали в Карибському морі російський танкер із «тіньового флоту»
США затримали в Карибському морі російський танкер із «тіньового флоту»
Чому розрив Трампа з Європою через Гренландію несе загрози для РФ? Аналіз CNN
Чому розрив Трампа з Європою через Гренландію несе загрози для РФ? Аналіз CNN
Трамп пояснив, чому війна в Україні досі не завершена
Трамп пояснив, чому війна в Україні досі не завершена
Трамп зазначив, що домовленість щодо Гренландії піде на користь НАТО
Трамп зазначив, що домовленість щодо Гренландії піде на користь НАТО

Новини

Трамп зірвав підписання угоди про відбудову України на $800 млрд
Вчора, 21:42
Нідерланди додатково виділили 23 млн євро на енергетику України
Вчора, 20:52
Міністр торгівлі США пообіцяв «розумний фінал» суперечки з ЄС
Вчора, 19:56
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 20 січня
Вчора, 05:59
Трамп придбав облігації Netflix і Warner Bros після оголошення про їхнє злиття
19 сiчня, 17:58
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 19 січня
19 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua