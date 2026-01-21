Макрон прокоментував злив Трампом їх приватного листування

Дональд Трамп оприлюднив фрагмент переписки з президентом Франції Еммануелем Макроном

Президент Франції Емманюель Макрон прокоментував оприлюднення його приватних повідомлень американським лідером Дональдом Трампом. Про це пише «Главком» із посиланням на BFMTV.

Під час спілкування з журналістами на форумі в Давосі Макрон підкреслив, що його публічна позиція повністю збігається з тим, що він пише у приватних чатах.

Скандал спалахнув після того, як Дональд Трамп виклав у мережу фрагменти розмови, де французький президент критикував ідею США щодо купівлі Гренландії. У тому ж листуванні Макрон пропонував організувати зустріч G7 у Парижі за участі представників України, Росії, Данії та Сирії, а також запрошував Трампа на спільну вечерю.

Емманюель Макрон відмовився давати пряму оцінку вчинку колеги, зазначивши, що «залишає це на розсуд інших». Натомість він закликав Європу зберігати спокій і зосередитися на захисті власних інтересів, коли міжнародні правила гри порушуються. За словами лідера Франції, ключовим завданням зараз є підтримка економічного зростання та допомога союзникам, які опинилися під тиском.

Як відомо, президент США Дональд Трамп оприлюднив фрагмент переписки з президентом Франції Еммануелем Макроном. У ній французький лідер висловлював нерозуміння щодо дій Вашингтона стосовно Гренландії.

«Я не розумію, що ти робиш з Гренландією», – написав Макрон Трампу.

Нагадаємо, лідери Європейського Союзу та їхні делегації, які прибули на Всесвітній економічний форум у Давосі, змінюють порядок денний переговорів із президентом США Дональдом Трампом: замість гарантій безпеки для післявоєнної України вони готуються обговорювати кризу навколо Гренландії та загрозу нових американських тарифів.