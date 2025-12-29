Головна Світ Політика
Трамп провів розмову з Путіним

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Трамп провів розмову з Путіним
Американський лідер знову мав розмову з російським диктатором
Путін та Трамп говорили про Україну

Президент США Дональд Трамп провів «позитивну» телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомила прессекретарка адміністрації Трампа Керолайн Левітт, передає «Главком».

«Президент Трамп провів позитивну телефонну розмову з президентом Путіним щодо України», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 28 грудня за кілька годин до зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським президент США Дональд Трамп поспілкувався телефоном з російським диктатором Володимиром Путіним.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп під час розмови з російським диктатором Володимиром Путіним обговорив 20 пунктів мирного плану. Про це розповів глава держави Володимир Зеленський.

