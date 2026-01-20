Чи відбудеться зустріч Трампа та Зеленського у Давосі? Версія Politico

Трамп заявляв, що не проти зустрітися з Володимиром Зеленським на Всесвітньому економічному форумі в Давосі

Європейські лідери наразі зосереджені на кризі трансатлантичних відносин

Ситуація щодо Гренландії перевернула хід Всесвітнього економічного форуму в Давосі, відсунувши Україну на другий план. Багато хто очікував, що цей саміт буде зосереджений на Україні, а РФ буде представлена як головний противник ЄС. Натомість розмови ведуться про небезпеку, що виходить від США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Зазначається, що українська сторона докладає максимум зусиль, аби втримати увагу делегатів, тоді як європейські лідери зосереджені на кризі трансатлантичних відносин.

За даними Politico, зустріч між Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, яка мала б стати ключовою геополітичною подією цьогорічної конференції, наразі так і не була запланована. Водночас, як зазначає експерт із зовнішньої політики Республіканської партії, Зеленський зацікавлений у особистій розмові, тоді як ініціатива не проводити зустріч надходить із Білого дому.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не проти зустрітися з Володимиром Зеленським на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, якщо президент України там буде присутній.

До слова, спеціальний посланець російського диктатора Кирило Дмитрієв цього тижня відвідає швейцарський курорт Давос і проведе зустрічі з членами делегації США в рамках Всесвітнього економічного форуму.