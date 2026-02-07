Головна Світ Політика
Трамп відмовився вибачатися за расистське відео з подружжям Обам

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото: AP

Дональд Трамп наголосив, що вважає себе «найменш расистським президентом за довгий час»

Президент Дональд Трамп опинився в центрі гучного скандалу через публікацію в його соцмережах відеоролика, де колишній президент Барак Обама та його дружина Мішель зображені в образах мавп. Попри хвилю обурення та вимоги соратників по партії, Трамп відмовився просити вибачення, переклавши відповідальність за інцидент на підлеглого. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Пояснюючи ситуацію журналістам на борту Air Force One, Трамп визнав, що бачив лише початок ролика. За його словами, перша частина відео стосувалася заяв про фальсифікації на виборах, які він вважає «дуже сильним контентом». Президент стверджує, що передав відео помічнику для публікації, а той нібито не додивився його до кінця і «пропустив дрібну деталь» – расистські кадри у фіналі.

Відео перебувало у вільному доступі майже 12 годин. Хоча Білий дім спочатку назвав критику «фальшивим обуренням», згодом допис видалили, офіційно назвавши його «технічною помилкою персоналу».

На пряме запитання про вибачення президент відповів категоричною відмовою, заявивши: «Я не помилився». Хоча він формально засудив расистську частину кліпу, Трамп вкотре наголосив, що вважає себе «найменш расистським президентом за довгий час».

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа видалила публікацію в соціальній мережі Truth Social, у якій Барак та Мішель Обама були зображені у вигляді приматів. 

Відео з расистським підтекстом спровокувало гостру реакцію як з боку демократів, так і від високопоставлених республіканців, які назвали контент неприпустимим. Хоча спочатку речниця Білого дому Кароліна Лівітт відкинула претензії, назвавши їх штучним обуренням навколо інтернет-мему, за кілька годин пост зник. Офіційною причиною видалення назвали помилку рядового співробітника, що стало рідкісним випадком визнання провини з боку оточення президента.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що вважає себе гідним потрапити до раю, оскільки, за його словами, «зробив дуже багато добра».

