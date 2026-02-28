Ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» (AfD) хотіла дізнатися недоліки НАТО в галузі радіоелектронної боротьби, захисту мобільних сил та управління військами

Німецькі спецслужби та політики висловили глибоке занепокоєння діями ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD), яка почала офіційно вимагати від уряду детальні дані про вразливості НАТО. Як повідомляє Politico, особливу увагу партії привернули результати минулорічних масштабних навчань «Їжак 2025» в Естонії. Під час цих маневрів українські фахівці, використовуючи реальний бойовий досвід, зуміли за допомогою дронів умовно знищити цілі підрозділи Альянсу, що викрило серйозні прогалини в західній системі оборони. Про це повідомляє «Главком».

Речник AfD з питань оборони Рюдігер Лукассен 19 лютого надіслав уряду офіційний лист із вимогою розкрити конфіденційні подробиці цих тренувань. Політсилу цікавлять конкретні недоліки НАТО в галузі радіоелектронної боротьби, захисту мобільних сил та управління військами. Хоча Лукассен називає це «рутинним парламентським контролем», представники правлячої коаліції ХДС/ХСС впевнені, що такі запити можуть бути частиною «списку завдань від Кремля». Депутати наголошують: якщо інформація про точні методи нейтралізації підрозділів НАТО потрапить до рук Москви, це прямо підірве безпеку всієї Європи.

Це не перший подібний випадок для AfD: раніше партію вже звинувачували в систематичному зборі даних про критичну інфраструктуру Німеччини, енергомережі та маршрути перекидання західної зброї в Україну. Ситуація загострюється тим, що у 2026 році в Німеччині заплановано кілька регіональних виборів, де ультраправі мають високі шанси на успіх. На тлі цих подій у Берліні поновилася дискусія про можливість обмеження доступу депутатів від AfD до секретних засідань оборонного комітету, щоб запобігти потенційному витоку стратегічної інформації до країни-агресора.

Як відомо, німецький Бундестаг ухвалив поправки до закону про повітряну безпеку, які дозволяють Збройним силам країни перехоплювати та збивати безпілотники, що порушують повітряний простір.

Поправку ініціювало Міністерство внутрішніх справ Німеччини з метою пришвидшення та спрощення процедур реагування на інциденти з дронами. Раніше відповідальність за перехоплення безпілотників покладалася на місцеву поліцію, а втручання Бундесверу було заборонене. Винятком були випадки, коли дрони пролітали над військовими об’єктами.

Нагадаємо, що бюджетний комітет Бундестагу дозволив Міністерству оборони Німеччини розпочати закупівлю тисяч бойових безпілотників-камікадзе для потреб Бундесверу, скоригувавши загальну суму програми та запровадивши додаткові вимоги парламентського контролю.

Бюджетний комітет схвалив плани оборонного відомства замовити безпілотники у німецьких стартапів Helsing та Stark Defence. Початкова вартість закупівлі становить близько 540 млн євро.