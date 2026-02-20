Головна Світ Економіка
Трамп заявив, що розглядає можливість обмежених ударів по Ірану

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Трамп заявив, що визначиться з подальшими кроками щодо Ірану протягом найближчих 10 днів
Йдеться про «обмежені та точкові удари» по стратегічних об’єктах країни у відповідь на агресивну політику Тегерана в регіоні

Президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив, що розглядає можливість застосування військової сили проти Ірану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Associated Press

За словами Трампа, Вашингтон не прагне повномасштабної війни чи зміни режиму, проте більше не ігноруватиме загрози для американських військових та енергетичної безпеки світу.

Йдеться про «обмежені та точкові удари» по стратегічних об’єктах країни у відповідь на агресивну політику Тегерана в регіоні.

«Можу сказати, що я розглядаю це», – сказав Трамп. 

Зауважимо, Трамп звинувачує Іран у підтримці терористичних угруповань, які атакують бази США, та у спробах заблокувати ключові нафтові маршрути.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пообіцяв надати інформацію щодо угоди з Іраном протягом 10 днів, та пригрозив «поганими речами». Трамп підкреслив, що Тегеран має зробити вибір: або укласти «реальну та жорстку» ядерну угоду, або зіткнутися з наслідками.

Адміністрація Трампа наполягає на повному припиненні іранської ракетної програми та підтримки проксі-угруповань у регіоні. Трамп заявив, що переговори США та Ірану «були хорошими», але сторони мають укласти угоду, інакше трапляться «погані речі».

Трамп заявив, що розглядає можливість обмежених ударів по Ірану
