Головна Світ Політика
search button user button menu button

Іран закрив повітряний простір

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Іран закрив повітряний простір
Небо над країною зараз повністю порожнє
фото: скріншот

Авіасполучення припинено після спільних ударів Ізраїлю та США

Вранці 28 лютого 2026 року влада Ірану офіційно оголосила про повне закриття свого повітряного простору для всіх цивільних літаків. Це рішення було ухвалено негайно після серії авіаударів по Тегерану та інших стратегічних об'єктах країни, здійснених збройними силами Ізраїлю за підтримки США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За даними сервісів моніторингу польотів, небо над країною зараз повністю порожнє.

Сервіси трекінгу польотів зафіксували відтік авіалайнерів з іранського неба безпосередньо в момент початку атаки.

Майже одночасно з Іраном, міністерка транспорту Ізраїлю Мірі Регев наказала повністю закрити повітряний простір Ізраїлю для цивільних літаків. Головний аеропорт країни, Бен-Гуріон, призупинив прийом та відправку всіх рейсів.

Нагадаємо, Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про запровадження «негайного надзвичайного стану» на всій території країни та заявив про початок превентивних ударів по Ірану для усунення прямих загроз національній безпеці. В ізраїльських містах лунають сирени, а Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) проводить масштабну повітряну операцію проти інфраструктури «Хезболли» на півдні Лівану. 

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац підтвердив, що рішення про удар було ухвалено для випередження ворожих планів.

Як відомо, сьогоднішня серія атак на об'єкти в Ірані є результатом масштабної спільної військової операції збройних сил США та Ізраїлю. Американський посадовець на умовах анонімності підтвердив медіаресурсу Al Jazeera, що удари координувалися на найвищому рівні обох держав.

Читайте також:

Теги: Іран Ізраїль літак

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іран під час протестів 9 січня
AP: Університети в Ірані стали епіцентром опору проти режиму
Сьогодні, 03:31
Трамп висловив своє невдоволення переговорами з Іраном
Трамп висловив своє невдоволення переговорами з Іраном
Вчора, 22:39
Президент: Жоден терорист у світі не повинен залишатися безкарним
Зеленський обговорив із президентом Ізраїлю гарантії безпеки
26 лютого, 17:09
Reuters: Іран веде фінальні переговори з Китаєм щодо ракет CM-302
Китай та Іран просунулися до ракетної угоди – Reuters
24 лютого, 15:55
Дональд Трамп заявив, що його адміністрація готує «дуже потужну відповідь» на ядерну програму Ірану
10 днів на роздуми: Трамп анонсував радикальне рішення щодо Ірану
19 лютого, 17:48
Військові ігри Ірану загрожують світовим цінам на нафту
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11
Одне з суден ходило під прапором Ірану, інші змінили прапори і порти приписки кілька разів
Індія затримала три танкери «тіньового флоту» в Аравійському морі
9 лютого, 04:35
Аракчі підкреслив, що для Ірану це питання має не лише технічне, а й принципове значення
Іран заявив, що право на збагачення урану є ключем до угоди зі США
9 лютого, 01:57
Сполучені Штати скасували спеціальні імміграційні привілеї для високопосадовців Ірану та членів їхніх сімей
США позбавили іранських посадовців та їхніх родин візових привілеїв
30 сiчня, 03:50

Політика

Іранський режим загрожує США – Трамп
Іранський режим загрожує США – Трамп
Іран закрив повітряний простір
Іран закрив повітряний простір
Al Jazeera: атаки на Іран – спільна військова операція США та Ізраїлю
Al Jazeera: атаки на Іран – спільна військова операція США та Ізраїлю
Ізраїль оголосив надзвичайний стан і атакував Іран: що відомо (оновлено)
Ізраїль оголосив надзвичайний стан і атакував Іран: що відомо (оновлено)
Ультраправа партія у Німеччині підозрюється у зборі розвідданих для РФ
Ультраправа партія у Німеччині підозрюється у зборі розвідданих для РФ
Атака на Україну, вибух у Москві, нові заяви Трампа: головне за ніч
Атака на Україну, вибух у Москві, нові заяви Трампа: головне за ніч

Новини

В Україні туман та ожеледиця: погода на 28 лютого
Сьогодні, 05:59
Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
Вчора, 20:09
Виробники підвищили ціни на картоплю: причина
Вчора, 17:23
«Шахтар» отримав суперника в плейоф Ліги конференцій
Вчора, 15:20
УЄФА провела жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
Вчора, 14:27
Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua