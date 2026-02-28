Іран закрив повітряний простір

Авіасполучення припинено після спільних ударів Ізраїлю та США

Вранці 28 лютого 2026 року влада Ірану офіційно оголосила про повне закриття свого повітряного простору для всіх цивільних літаків. Це рішення було ухвалено негайно після серії авіаударів по Тегерану та інших стратегічних об'єктах країни, здійснених збройними силами Ізраїлю за підтримки США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За даними сервісів моніторингу польотів, небо над країною зараз повністю порожнє.

Сервіси трекінгу польотів зафіксували відтік авіалайнерів з іранського неба безпосередньо в момент початку атаки.

Майже одночасно з Іраном, міністерка транспорту Ізраїлю Мірі Регев наказала повністю закрити повітряний простір Ізраїлю для цивільних літаків. Головний аеропорт країни, Бен-Гуріон, призупинив прийом та відправку всіх рейсів.

Нагадаємо, Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про запровадження «негайного надзвичайного стану» на всій території країни та заявив про початок превентивних ударів по Ірану для усунення прямих загроз національній безпеці. В ізраїльських містах лунають сирени, а Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) проводить масштабну повітряну операцію проти інфраструктури «Хезболли» на півдні Лівану.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац підтвердив, що рішення про удар було ухвалено для випередження ворожих планів.

Як відомо, сьогоднішня серія атак на об'єкти в Ірані є результатом масштабної спільної військової операції збройних сил США та Ізраїлю. Американський посадовець на умовах анонімності підтвердив медіаресурсу Al Jazeera, що удари координувалися на найвищому рівні обох держав.