Іранський режим загрожує США – Трамп

Трамп оголосив про початок масштабної операції проти Ірану

Президент США Дональд Трамп виступив із заявою на тлі масованих авіаударів по Тегерану. Він назвав іранський режим «групою жахливих людей» і підтвердив, що метою спільної операції США та Ізраїлю є повне знищення ракетного потенціалу ісламської республіки. За словами глави Білого дому, терпіння Вашингтона вичерпане через відмову Тегерана від ядерних домовленостей та продовження розробки ракет великої дальності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Дональда Трампа.

«Іранський режим – жорстока група дуже жорстких, жахливих людей. Його діяльність загрожує США, нашим військам, нашим базам за кордоном та нашим союзникам у всьому світі. США знищать ракети Ірану та зрівняють із землею ракетну промисловість Тегерану», – заявив Трамп.

❗️Трамп заявив, що американські військові розпочали масштабну бойову операцію в Ірані



Нагадаємо, сьогоднішня серія атак на об'єкти в Ірані є результатом масштабної спільної військової операції збройних сил США та Ізраїлю. Американський посадовець на умовах анонімності підтвердив медіаресурсу Al Jazeera, що удари координувалися на найвищому рівні обох держав.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про запровадження «негайного надзвичайного стану» на всій території країни та заявив про початок превентивних ударів по Ірану для усунення прямих загроз національній безпеці. В ізраїльських містах лунають сирени, а Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) проводить масштабну повітряну операцію проти інфраструктури «Хезболли» на півдні Лівану.