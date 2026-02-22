На війні поліг командир відділення РЕБ із Костополя. Згадаймо Олега Васильчука

У 2020 році Олег Васильчук підписав контракт про проходження військової служби у ЗСУ на посаді молодшого сержанта

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олега Васильчука.

Командир відділення радіоелектронної боротьби Олег Васильчук, мужньо виконуючи військовий обов’язок, загинув 29 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Іллінівка Краматорського району Донецької області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Костопільську міську раду.

Олег Васильчук народився 21 квітня 1969 року в Києві. Потім сім’я переїхала до Костополя. Олег навчався у школі №4 та у школі №5, після закінчення вступив до Рівненського інституту водного господарства та природокористування. Пройшов строкову службу, після армії перевівся на заочне відділення.

У 1990 році Олег Васильчук одружився, у сім’ї народилися дві доньки. Чоловік займався підприємницькою діяльністю, працював за кордоном.

У 2020 році підписав контракт про проходження військової служби у ЗСУ на посаді молодшого сержанта. Навчався на спеціаліста зв’язку.

У 2020 році Олег Васильчук підписав контракт про проходження військової служби у ЗСУ на посаді молодшого сержанта фото: Костопільська міська рада

Загинув командир відділення радіоелектронної боротьби Олег Васильчук 29 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Іллінівка Краматорського району Донецької області.

Поховали загиблого на кладовищі «Нове» у Костополі.

Траурний портрет захисника фото: Костопільська міська рада

Побратими прощаються з полеглим захисником фото: Костопільська міська рада

Церемонія прощання відбулася на майдані Т. Г. Шевченка у Костополі фото: Костопільська міська рада

Військові згортають прапор України, яким була вкрита труна полеглого воїна фото: Костопільська міська рада

Війський вручає прапор України родині полеглого воїна Олега Васильчука фото: Костопільська міська рада

Салютна команда виконує три залпи холостими патронами фото: Костопільська міська рада

У воїна залишилися дружина, дві доньки, зять та онука, які його дуже любили й поважали.

«Він був люблячим чоловіком, турботливим татом, дідусем і нашою опорою. Ми безмежно пишаємося ним і дякуємо за все. Нам дуже боляче, але він назавжди залишиться у наших серцях», – поділилася дружина загиблого Наталія.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.