Трамп заявив про запровадження 10% тарифу на весь імпорт

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Трамп заявив про запровадження 10% тарифу на весь імпорт
Глава Білого дому наголосив, що ігноруватиме рішення суду, який визнав тарифи незаконними
скриншот з трансляції Білого дому

Американський лідер відреагував на рішення Верховного суду США про скасування його тарифів

Президент США Дональд Трамп заявив, що підпише указ про запровадження 10% мит на додачу до вже запроваджених. Таким чином він ігноруватиме рішення Верховного суду, який заборонив його тарифи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Трамп звинуватив Верховний суд в ухваленні рішень «під впливом іноземних інтересів». Він поскаржився, що рішення суду заборонило йому «стягнути один долар з будь-якої країни», водночас йому дозволено повністю припиняти будь-яку торгівлю або бізнес й накладати ембарго на країну.

Американський президент упевнений, що, намагаючись «захистити країну», він може стягувати ще більші ніж раніше тарифи, але згідно з іншими законами. Саме тому він негайно підпише виконавчий указ про запровадження 10% глобального тарифу на підставі розділу 122 торговельного закону 1974 року.

Нагадаємо, Верховний суд США постановив, що американський президент Дональд Трамп порушив федеральний закон, коли в односторонньому порядку ввів радикальні мита проти багатьох країн. Суд більшістю голосів дійшов висновку, що мита перевищують закон. Надзвичайні повноваження, на які намагався покластися Трамп, за словами суду, «не відповідають вимогам».

Раніше президент США Дональд Трамп погрожував підвищити мита для кількох європейських союзників. Тарифи пов’язані з відмовою продати Гренландію Сполученим Штатам. Також Трамп офіційно оголосив про підвищення імпортних мит для Південної Кореї з 15% до 25%.

До слова, новий звіт Федерального резервного банку Нью-Йорка підтвердив прогнози економістів: основний фінансовий тягар від торговельних мит Дональда Трампа лягає не на іноземних експортерів, а на американський бізнес та споживачів. Саме вони сплатили майже 90% усіх імпортних зборів за 2025 рік. 

Теги: США тарифи Дональд Трамп

