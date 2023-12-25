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Американський генерал назвав винних у провалі контрнаступу ЗСУ

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Американський генерал назвав винних у провалі контрнаступу ЗСУ
На думку Годжеса, провал контрнаступу України призвів до подовження війни ще як мінімум на один рік
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Путін сподівається, що допомога Заходу припиниться і тоді РФ зможе захопити Україну

У невдачі літнього контрнаступу ЗСУ винні західні союзники України, а не українське військове чи політичне командування. Таку думку висловив колишній командувач військами США в Європі генерал-лейтенант у відставці та військовий експерт Бен Годжес у подкасті Silicon Curtain.

«Звісно ж, я був розчарований тим, що український контрнаступ не призвів до тих результатів, на які ми всі сподівалися і які я прогнозував», – зізнався генерал.

«Це ми, Захід, зазнали невдачі, а не Україна. Ми не змогли забезпечити їх тим, на що вони розраховували, включаючи військово-повітряні потужності, високоточну зброю великої дальності та інші потужності, які були необхідні для успіху цього контрнаступу», – пояснив Годжес.

На думку генерала, Захід просто «зв'язує руки» Україні. Зокрема, забороною бити західною зброєю по території РФ. Експерт вважає, що провал контрнаступу України призвів до подовження війни ще як мінімум на один рік.

Він нагадав, що Росія намагається завоювати Україну від 2014 року. Але з усіма своїми можливостями вона захопила лише 17% території України, втративши водночас понад 300 тис. осіб, значну частину озброєнь і перевагу флоту в Чорному морі.

За словами Годжеса, диктатор Путін сподівається, що допомога Заходу припиниться і тоді РФ зможе захопити Україну. «Підстави для оптимізму Росії – це дискусія в Конгресі США та очевидна швидка готовність багатьох на Заході сказати: «Україна має погодитися на переговори, вони не зможуть виграти», – наголосив екскомандувач військ США в Європі.

Нагадаємо, Данілов пояснив, чому контрнаступ ЗСУ не виправдав надій. Крім того, екскомандир «Айдару» пояснив, чому контрнаступ пішов не за планом.

Як відомо, умовна «пауза» на фронті впродовж наступного року дозволить Україні ефективніше стримувати Росію на вже наявних рубежах і накопичити достатню кількість зброї, боєприпасів та техніки, щоб змусити Путіна піти на «змістовні» переговори – США пропонують Україні змінити тактику після невдалого контрнаступу.

Зауважимо, за словами президента, Україна не отримала всієї необхідної їй зброї від союзників, а обмежені сили не дозволяють провести швидкий наступ – Зеленський визнав, що літній контрнаступ ЗСУ не приніс бажаних результатів

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Теги: контрнаступ війна ЗСУ

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