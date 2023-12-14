Нічний ракетний терор Києва. Експерт розповів, куди цілив ворог

Почався новий період ракетного терору

Траєкторії польоту російських ракет свідчать про те, що левова їх частина була скерована на київську ТЕЦ-5. Про це у інтерв’ю «Главкому» заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

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«Відбиття цієї атаки унеможливило суттєву загрозу для Києва: якщо б ракети пройшли через оборону, то столиця би опинилася в досить складній ситуації. Думаю, що на цю ракетну атаку треба накладати і атаку на «Київстар». Як я розумію, противник сподівався, що в цей час ще й не буде зв'язку, що спричинить помітні хвилювання серед населення Києва, а з ударом по об’єкту, що виробляє тепло, ще й погіршення ситуації в столиці», – зазначив експерт.

Згурець додав, що обидва варіанти не спрацювали, бо і «Київстар» відновив роботу в Києві, і українська ППО відмінно спрацювала.

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До слова, військовий історик та експерт Михайло Жирохов зазначив, що використання балістики дає росіянам потужні переваги та було питанням часу. Він нагадав, що з Брянської області до Києва – приблизно 200 км, і за швидкості, яку розвиває балістична ракета, це десь дві хвилини підльоту, тому повітряна тривога на це зреагувати не може.

Нагадаємо, що вночі 13 грудня РФ завдала масованого ракетного удару по столиці. За попередніми даними поліції, унаслідок падіння уламків у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському та Дніпровському районах Києва пошкоджені чотири багатоквартирних і чотири приватних житлових будинки, а також комунальні споруди. Наразі відомо про 53 постраждалих, із них 20 людей госпіталізували.

Як повідомлялося, 13 грудня повітряна тривога у столиці була оголошена після того, як у районі лівого берега пролунали вибухи.