Моді похизувався дружніми обіймами з Путіним (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Моді похизувався дружніми обіймами з Путіним (фото)
Моді розмістив фотографії спілкування в кулуарах з Путіним і головою КНР
фото: Narendra Modi/Х

Прем'єр Індії після зустрічі з диктатором перед початком саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Тяньцзіні написав допис

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що йому «завжди приємно зустрічатися» з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Моді у соцмережі Х.

«Завжди приємно зустрічатися з президентом Путіним», – написав прем'єр після зустрічі з диктатором перед початком саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Тяньцзіні.

Моді похизувався дружніми обіймами з Путіним (фото) фото 1
фото: Narendra Modi/Х

Глава уряду розмістив фотографії спілкування в кулуарах з Путіним і головою КНР Сі Цзіньпіном. «Триває спілкування в Тяньцзіні. Обмін думками з президентом Путіним і головою Сі Цзіньпіном під час саміту ШОС», – написав він.

Моді похизувався дружніми обіймами з Путіним (фото) фото 2
фото: Narendra Modi/Х

У Тяньцзіні Моді також зустрівся з президентами Туркменії, Узбекистану, Киргизії та прем'єр-міністром Вірменії. Сторони обговорили розвиток двосторонніх відносин.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін прибув до Китаю з надзвичайно тривалим візитом. Аналітики вважають, що під час його зустрічей з лідером КНР Сі Цзіньпіном будуть узгоджуватися позиції щодо війни в Україні. 

Довгий візит Путіна у Кремлі назвали «справді безпрецедентним». У програмі заплановано участь у саміті Шанхайської організації співробітництва, переговори з Сі Цзіньпіном та відвідування військового параду в Пекіні з нагоди 80-ї річниці перемоги над Японією у Другій світовій війні.

Зауважимо, президента Азербайджанської Республіки Ільхама Алієва та лідера Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, які прибули до Китаю на саміт Шанхайської організації співробітництва, зустрічали із почестями. Так, біля літаків у місті Тяньцзінь їх вітала почесна варта. Натомість для російського диктатора Володимира Путіна лише постелили червону доріжку. На це звернуло увагу азербайджанське ЗМІ Budrooo.

Теги: Індія путін Сі Цзіньпін Китай росія

