Головна Світ Політика
search button user button menu button

У Рязанській області вибухнув трубопровід, який постачав нафтопродукти до Москви – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
У Рязанській області вибухнув трубопровід, який постачав нафтопродукти до Москви – ЗМІ
На ділянці магістрального нафтопроводу «Рязань-Москва» розпочалася сильна пожежа
фото з соцмереж

Транспортування нафтопродуктів до Москви зупинене на невизначений термін

На магістральному нафтопроводі «Рязань-Москва», який є одним з головних джерел постачання нафтопродуктів до Москви, стався потужний вибух. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Джерела медіа у Головному управлінні розвідки зазначили, що після повідомлень у місцевих пабліках Рязані про вибух на ділянці магістрального нафтопроводу розпочалася сильна пожежа. Уже за кілька годин на місце пожежі прибули автомобілі екстрених служб для її ліквідації.

За словами місцевих мешканців, у районі села Божатково наразі перебувають правоохоронні органи та ремонтні бригади, які намагаються ліквідувати наслідки вибуху та пожежі. Ця магістраль з 2018 року була перепрофільована під постачання автомобільного бензину компанією «Транснєфть», яка забезпечує армію РФ.

«Внаслідок події транспортування нафтопродуктів до Москви зупинене на невизначений термін, а представники «Транснєфті» підраховують збитки», – повідомило джерело.

Нагадаємо, російський комплекс з переробки газового конденсату найбільшої приватної газової компанії «Новатек» в порту Усть-Луга на Балтійському морі призупинив роботу після атаки дронів.

Раніше стало відомо, що удари українських безпілотників по десяти нафтопереробних заводах вивели з ладу щонайменше 17% потужностей нафтопереробки РФ. Це дорівнює приблизно 1,1 млн барелів на добу.

Атаки порушили переробку та експорт нафти Москвою, спричинили дефіцит бензину в деяких частинах Росії та стали відповіддю на удари по газових і енергетичних об’єктах України. Аналітики вважають, що цей крок Києва є спробою підвищити ставки в можливих мирних переговорах.

Як повідомлялося, у серпні Росія збільшила план експорту нафти із західних портів до 2 млн барелів на добу. Це на 200 тис. барелів більше, ніж планувалося спочатку.

До слова, у середу, 27 серпня, набрали чинності 50-відсоткові мита США на товари з Індії. Запровадження тарифів повʼязане із закупівлею російської нафти.

Читайте також:

Теги: нафта росія ГУР

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російська сторона висловила «задоволення» допомогою, яку надає Туреччина
Путін обговорив переговори щодо України з Ердоганом
20 серпня, 14:18
Головні новини ночі проти 20 серпня
Атака на українські міста, заяви Трампа: головне за ніч
20 серпня, 05:31
За липень в Україні загинули 286 цивільних осіб
Трирічний максимум. ООН підрахувала кількість жертв серед мирного населення України
14 серпня, 14:33
Трамп та Путін зустрінуться 15 серпня
ISW: Кремль намагається використати саміт на Алясці для розколу США та Європи
11 серпня, 09:01
Жінка не заперечувала факт надсилання повідомлень, але подала апеляцію на рішення суду
Уперше в Росії жінку оштрафовано за образу українців
7 серпня, 18:52
Це виверження стало першим, відколи за вулканом почали вести наукове спостереження
Вперше з XV століття. На Камчатці почалося виверження вулкана Крашеніннікова
3 серпня, 10:15
Глава Кремля не вперше лякає Україну «Орєшніком»
Путін заявив про виготовлення першого серійного «Орєшніка»
1 серпня, 14:58
Обстріли мирних міст. Навіщо це Путіну?
Обстріли мирних міст. Навіщо це Путіну?
31 липня, 10:16
Спецслужби Кремля проводять чергову інформаційну операцію проти України
ГУР попереджає про новий фейк РФ про «таємні вибори» президента України в Альпах
29 липня, 18:30

Політика

Обмеження допомоги безробітним українцям. Польський уряд готує альтернативний законопроєкт
Обмеження допомоги безробітним українцям. Польський уряд готує альтернативний законопроєкт
У Рязанській області вибухнув трубопровід, який постачав нафтопродукти до Москви – ЗМІ
У Рязанській області вибухнув трубопровід, який постачав нафтопродукти до Москви – ЗМІ
Саміт у Китаї: навіщо Сі збирає Путіна і Моді? Роз'яснення Reuters
Саміт у Китаї: навіщо Сі збирає Путіна і Моді? Роз'яснення Reuters
Очільник МАГАТЕ отримав цілодобову охорону після погроз Ірану – WSJ
Очільник МАГАТЕ отримав цілодобову охорону після погроз Ірану – WSJ
Кремль відкине пропозиції гарантій безпеки Україні від США та Європи – ISW
Кремль відкине пропозиції гарантій безпеки Україні від США та Європи – ISW
Вибухи у Росії та нові заяви Трампа про війну: головне за ніч
Вибухи у Росії та нові заяви Трампа про війну: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 серпня 2025
47K
Україна зберегла єдиний ядерний бомбардувальник: яка його доля
30K
Росія виходить з Європейської конвенції проти катувань: що це означає насправді
20K
Посол звернувся до українців у Польщі через вето Навроцького
2420
Виїзд за кордон для чоловіків до 22 років: уряд ухвалив рішення

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua