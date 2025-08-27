У Рязанській області вибухнув трубопровід, який постачав нафтопродукти до Москви – ЗМІ

Транспортування нафтопродуктів до Москви зупинене на невизначений термін

На магістральному нафтопроводі «Рязань-Москва», який є одним з головних джерел постачання нафтопродуктів до Москви, стався потужний вибух. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Джерела медіа у Головному управлінні розвідки зазначили, що після повідомлень у місцевих пабліках Рязані про вибух на ділянці магістрального нафтопроводу розпочалася сильна пожежа. Уже за кілька годин на місце пожежі прибули автомобілі екстрених служб для її ліквідації.

За словами місцевих мешканців, у районі села Божатково наразі перебувають правоохоронні органи та ремонтні бригади, які намагаються ліквідувати наслідки вибуху та пожежі. Ця магістраль з 2018 року була перепрофільована під постачання автомобільного бензину компанією «Транснєфть», яка забезпечує армію РФ.

«Внаслідок події транспортування нафтопродуктів до Москви зупинене на невизначений термін, а представники «Транснєфті» підраховують збитки», – повідомило джерело.

Нагадаємо, російський комплекс з переробки газового конденсату найбільшої приватної газової компанії «Новатек» в порту Усть-Луга на Балтійському морі призупинив роботу після атаки дронів.

Раніше стало відомо, що удари українських безпілотників по десяти нафтопереробних заводах вивели з ладу щонайменше 17% потужностей нафтопереробки РФ. Це дорівнює приблизно 1,1 млн барелів на добу.

Атаки порушили переробку та експорт нафти Москвою, спричинили дефіцит бензину в деяких частинах Росії та стали відповіддю на удари по газових і енергетичних об’єктах України. Аналітики вважають, що цей крок Києва є спробою підвищити ставки в можливих мирних переговорах.

Як повідомлялося, у серпні Росія збільшила план експорту нафти із західних портів до 2 млн барелів на добу. Це на 200 тис. барелів більше, ніж планувалося спочатку.

До слова, у середу, 27 серпня, набрали чинності 50-відсоткові мита США на товари з Індії. Запровадження тарифів повʼязане із закупівлею російської нафти.