ISW: на саміті з Трампом Путін довів, що не бажає миру з Україною

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Путін скористався візитом на Аляску, щоб знову озвучити старий кремлівський тезис про «спільне коріння» Росії та України
фото: The White house/Facebook

На спільній пресконференції Путін не дав жодних сигналів про готовність змінити свої воєнні цілі чи йти на компроміси

Виступ російського диктатора Володимира Путіна на Алясці наочно продемонстрував, що його позиція щодо війни в Україні залишилася незмінною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

За даними ISW, Путін порушив протокол і першим узяв слово на пресконференції разом із президентом США Дональдом Трампом. Диктатор повторив низку давніх кремлівських наративів щодо війни в Україні, історії Росії та відносин з США.

Путін традиційно наголосив на необхідності «усунення корінних причин» конфлікту, під якими він розуміє розширення НАТО на схід та нібито дискримінацію російськомовних в Україні. Крім того, він звинуватив європейські держави у спробах зірвати переговорний процес.

Аналітики підкреслили, що на спільній пресконференції Путін не дав жодних сигналів про готовність змінити свої воєнні цілі чи йти на компроміси. Він повторив риторику, яку використовує з 2021 року для виправдання російської агресії, і продемонстрував, що його погляди на український суверенітет не змінилися.

Також, ймовірно, Путін скористався візитом на Аляску, щоб знову озвучити старий кремлівський тезис про «спільне коріння» Росії та України та назвати українців «братським народом».

Нагадаємо, США запропонували Україні безпекові гарантії, подібні до тих, що надає НАТО своїм членам, але без формального вступу до Альянсу. Ці пропозиції США, ймовірно, стануть предметом обговорення, коли Трамп прийматиме Зеленського у Білому домі в понеділок. Згідно з українськими джерелами, на зустрічі також порушать територіальні питання, оскільки «Путіну справді вдалося просунути ідею, що українці мають залишити Донбас».

Раніше видання Bloomberg писало, Трамп у розмові зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським заявив, що позиція Путіна щодо територій залишилася незмінною. Так, за словами співрозмовників видання, Путін усе ще хоче, аби Україна поступилася контролем над усім Донбасом на сході України. Водночас сам Трамп підкреслив: щодо питання територій рішення повинен ухвалювати Київ.

Джерела агентства також зазначили, що Росія може припинити висувати свої претензії на ті частини Запорізької та Херсонської областей, які вона зараз не контролює, фактично заморозивши там лінію фронту.

 Крім того, Путін вимагає від України гарантій для російської мови та церкви. 

До слова, президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо підсумків своїх нещодавніх переговорів із Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським. За його словами, всі учасники зійшлися на думці, що метою має бути мирна угода, а не тимчасове перемир'я.

Також президент Володимир Зеленський розкрив альтернативний план дій у разі, якщо тристороння зустріч за участі України, США та Росії не відбудеться або не принесе результатів. За його словами, у такому випадку Україна вимагатиме посилення санкцій проти Росії. 

Теги: росія путін Аляска ISW

