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Аналітики ISW пояснили, про що свідчить інцидент у Брянській області

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Аналітики ISW пояснили, про що свідчить інцидент у Брянській області
Фото: Censor.net

Російські лідери закликають Кремль провести військові операції щодо України

Події на Брянщині показали невдоволення діями Кремля серед російських блогерів, які очікували офіційного оголошення війни Україні. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

Як зазначають аналітики, інцидент у Брянській області викликав серед російських офіційних осіб та ультранаціоналістичних груп чутки про реакцію Кремля на ситуацію.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков відмовився коментувати питання щодо зміни статусу так званої спецоперації. Засновник ПВК «Вагнера» Євген Пригожин саркастично зазначив, що Росія дозволяла Україні порушувати свої «червоні лінії» та використала цю можливість для просування найманців.

Російські офіційні особи, такі як глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов і лідер Чечні Рамзан Кадиров, спільно з блогерами закликали Кремль посилити заходи безпеки і провести операції у відповідь.

До прикладу, Кадиров закликав Кремль ударити по мирних жителях, щоб покарати винних у цьому інциденті. Пов'язані з Кремлем блогери та колишні чиновники також закликали владу внести до списку Збройних сил України Російський добровольчий корпус та українські збройні організації як терористичні організації та порівняв інцидент із захопленням школи у Беслані в Північній Осетії у 2004 році.

Пов'язаний із Кремлем блогер стверджував, що Російський добровольчий корпус несе відповідальність за вбивство Дарії Дугіної та іншу терористичну діяльність у Росії. Блогери також закликали Кремль використати цей інцидент для формування верховної ставки, яка прийматиме всі політичні, військові та економічні рішення.

Ще деякі блогери пов'язували інцидент із недавніми заявами Володимира Путіна про те, що ФСБ необхідно посилити охорону кордонів, та виступали за виділення додаткових ресурсів для прикордонних підрозділів.

Інші блогери закликали РФ сформувати загони вбивць проти українських чиновників та створити зони відчуження на кордоні.

«Ці відповіді вказують на те, що ультранаціоналістична спільнота значною мірою незадоволена численними аспектами нездатності Кремля повністю підтримати свою власну брехливу риторику про те, що Росія веде «екзистенційну війну» в Україні», – зауважили фахівці.

На їхню думку, Кремль не може задовольнити всі вимоги цих ультранаціоналістів.

Нагадаємо, російські пропагандисти розносять фейк, що в Брянській області нібито «вороже українське ДРГ» стріляло в спину дитині, взяло в заручники фельдшера і взагалі влаштувало терористичний акт. Російські ЗМІ повідомили, що нібито «укранацистське ДРГ» зайшло в Климовський район Брянської області. Спочатку пропагандисти заявили, що ДРГ обстріляла шкільний автобус та захопила в заручники шестеро людей, але потім ЗМІ самі ж це спростували. Однак згодом відповідальність на себе взяв «Російський Добровольчий Корпус». 

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