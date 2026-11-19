Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не підтримують незалежність Тайваню. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на китайське державне інформаційне агентство Xinhua.

Заява пролунала на тлі переговорів між Вашингтоном і Пекіном, для яких тайванське питання залишається одним із найбільш суперечливих. Китай вважає острів частиною своєї території та виступає проти будь-яких кроків, спрямованих на проголошення його формальної незалежності.

Водночас формулювання про непідтримку незалежності Тайваню не означає автоматичної відмови США від співпраці з островом. Вашингтон дотримується політики «одного Китаю», підтримує неофіційні відносини з Тайбеєм та надає йому оборонну допомогу.

Раніше Трамп уже висловлювався щодо незалежності Тайваню. Після травневого візиту до Китаю американський президент заявив, що США не прагнуть заохочувати проголошення незалежності острова, спираючись на американську підтримку. Про ці слова повідомляло агентство Xinhua.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Сі Цзіньпін закликав Трампа виступити проти незалежності Тайваню. Китайський лідер порушив це питання під час двосторонніх переговорів у Білому домі у вересні 2026 року.

Також «Главком» писав про підсумки попереднього саміту Трампа та Сі Цзіньпіна. Попри переговори, тайванське питання залишилося невирішеним, а американська сторона тоді публічно не оголосила про принципову зміну своєї позиції.

Крім того, Трамп раніше заявляв про намір обговорити із Сі Цзіньпіном постачання американської зброї Тайваню. Питання військової допомоги острову залишається одним із джерел напруженості у відносинах США та Китаю.