Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

З чим повернувся Зеленський з Білого дому

Президент поділився з журналістами результатами розмови з президентом США Дональдом Трампом

Вчора уночі Зеленський повернувся зі Штатів, а вже вдень зустрівся з журналістами.

З того, що можна оприлюднювати, – ключове коротко своїми словами з деякими цитатами.

Ситуація на фронті складна, але...

На Покровському напрямку, де був прорив, росіяни ліквідовані. Роботу з зачистки виконано на 90–100%.

Днями будуть позитивні новини з Луганщини. Без конкретики. Щоб не зурочити.

Росія перекидає свої сили з Курщини на Запоріжжя. Сумщина буде очищена повністю. Це справа кількох місяців.

Тривожний тренд. Погіршується співвідношення використання дронів на фронті: зараз 1,1:1 на нашу користь, а ще весною було 1,4:1. Брак фінансування.

Зустріч з Путіним

В оргкомітеті американці: Рубіо, Віткофф, Венс. Вони тримають контакт з Умєровим і Єрмаком.

Місце зустрічі: нейтральна Європа. Ми готові і в Австрії, і в Швейцарії, і в Туреччині, яка для нас теж Європа.

Москва – ні.

Будапешт – ні. Погана історично репутація і недобрі до України люди нині там заправляють.

Чи вірить сам президен у зустріч з Путіним? Моє враження: здається, не дуже).

Проте українці зробили все, аби Трамп не думав, що ми не хочемо і не договороздатні. Далі м'яч на полі росіян. А як вони грають, ми сьогодні вночі знову побачили.

«Якщо Путін не піде назустріч – ми просимо ввести тарифи».

Обмін територіями

Суть довгого коментаря: багато що вони можуть хотіти. Путін торгує повітрям: продає Сумщину і Харківщину, в якій не утримається. І вимагає Донбас, який не захопить. Підсумкова цитата: «Підкреслю, юридично ми не визнаємо окупацію».

Про помилки минулого

«Я обговорював з Трампом карту війни. Ми багато говорили про Крим. Президент США зазначив, що Крим – це був ключ для повномасштабної війни». Трамп, за словами Зеленського, впевнений. що у 2014 році Україна не мала виходити з Криму.

Китайське питання

Пекін не може бути серед гарантів безпеки. Ми вже мали такого гаранта у Будапештському меморандумі. Більше не треба. «Пекін допоміг Росії, відкривши ринок дронів».

Мова і церква

Такі вимоги Путін висуває, аби лише ускладнити переговори.

У нас є Конституція, читайте її. Це про мову переважно ).

***

Решту детальніше, зокрема про «Фламінго», гарантії безпеки, і якими вони будуть, та про вибори і участь в них, читайте у новинах «Главкома».

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
З чим повернувся Зеленський з Білого дому
