Лавров дав зрозуміти, чому Росія не погоджується на припинення вогню

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Сильна пожежа у Дарницькому районі, спричинена атакою окупантів у червні 2025 року
фото: glavcom.ua

Глава МЗС Росії каже, що у Штатах чіткіше розуміють «усунення першопричин» війни

Глава російського МЗС Сергій Лавров обмовився про припинення вогню. Він ще раз підтвердив попередні заяви про те, що Росія не готова до припинення вогню, бо, ймовірно, побоюється, що Україні продовжать постачати зброю партнери. Заяву Лавров зробив під час виступу для росЗМІ, передає «Главком».

Зі слів Лаврова можна зрозуміти, що він критикує заяви українських союзників, зокрема, європейських, які наполягають на припиненні вогню перед майбутнім самітом президента України Володимиром Зеленським, російським диктатором Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом.

Глава МЗС Росії каже, що у Штатах чіткіше розуміють «усунення першопричин» війни, та не вбачають спроб «підтримувати тих, хто виголошує гарні гасла про негайне припинення вогню і заявляє, що це не означатиме припинення постачання Україні зброї».

Водночас держсекретар США Марко Рубіо зазначив, що розповіді кремлівського диктатора Володимира Путіна про «першопричини війни» в Україні абсолютно нецікаві США.

«Під першопричинами війни він (Путін – «Главком») має на увазі ці довгі історичні скарги, які ми чули багато разів. Це не новий аргумент, він говорить про це давно, і це аргумент про нібито наступ Заходу. Я не хочу про це говорити, це занадто довго. Ми не будемо на цьому зосереджуватися», – сказав Рубіо.

Він додав, що реальною першопричиною війни стало те, що Путін ввів війська в Україну, а завдання Вашингтона – зупинити бойові дії.

Також Лавров вважає, що потенційна зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна має поставити крапку в переговорному процесі щодо миру.

Нагадаємо, раніше Лавров заговорив про готовність Кремля до зустрічі Путіна з Зеленським. За його словами, будь-який формат має передбачати поступовий рух «крок за кроком, починаючи з експертного рівня і далі проходячи всі необхідні щаблі для того, щоб готувати саміти».

Примітно, що президент України Володимир Зеленський раніше зауважив, що переговори у Вашингтоні з Дональдом Трампом та європейськими лідерами є значним кроком до завершення війни. Він вчергове наголосив, що готовий до зустрічі з Путіним для досягнення миру.

