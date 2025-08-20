Головна Світ Політика
Росія погодилася на гарантії безпеки для України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Росія погодилася на гарантії безпеки для України
Як зазначив міністр, обговорювати гарантії безпеки для України без Росії – це «утопія»
фото з відкритих джерел

За словами очільника російського МЗС, безпеку Україні мають забезпечувати США, Китай, Британія та Франція

Російська Федерація нібито згодна на гарантії безпеки для України. Водночас Москва не погодиться з тим, щоб колективні гарантії безпеки ухвалювалися без її участі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу російського Міністерства закордонних справ Сергія Лаврова.

Лавров заявив, що гарантії безпеки України мають забезпечуватися «на рівній основі» такими країнами як Китай, США, Велика Британія та Франція. Росія вважає, що в питанні гарантій безпеки України треба орієнтуватися на напрацювання, досягнуті під час переговорів у Стамбулі 2022 року.

«Я впевнений, що на Заході, перш за все в Сполучених Штатах, чудово розуміють, що серйозно обговорювати питання забезпечення безпеки без РФ – це утопія, це шлях в нікуди», – заявив він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що потенційна зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна має поставити крапку в переговорному процесі щодо миру.

Раніше Лавров заговорив про готовність Кремля до зустрічі Путіна з Зеленським. За його словами, будь-який формат має передбачати поступовий рух «крок за кроком, починаючи з експертного рівня і далі проходячи всі необхідні щаблі для того, щоб готувати саміти».

До слова, Велика Британія, Франція та Німеччина можуть відправити війська в Україну для забезпечення миру. Американські військовослужбовці не будуть присутні на території України.

Як повідомлялося, представники США та європейських країн негайно розпочнуть роботу над наданням Україні надійних гарантій безпеки. Це має відкрити шлях для майбутньої зустрічі між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

