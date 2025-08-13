США тимчасово зняли з РФ обмеження на фінансові транзакції

Послаблення охоплюють лише заходи, які безпосередньо пов'язані із самітом Трампа і Путіна

США тимчасово зняли з Росії обмеження на фінансові транзакції, пов'язані з підготовкою до саміту на Алясці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США.

Послаблення діятиме до 20 серпня 2025 року та стосується лише заходів, безпосередньо пов’язаних із зустріччю Трампа і Путіна. Воно не включає розморожування активів чи скасування санкцій.

Зауважимо, 15 серпня Трамп та російський диктатор Росії Володимир Путін проведуть переговори на Алясці. Головна тема переговорів – мир в Україні. Обговорювані пропозиції можуть включати обмін територіями та відмову Києва від вступу до НАТО. А 14 серпня в Анкориджі, найбільшому місті Аляски, за день до зустрічі лідерів, політична організація Stand Up Alaska проведе мітинг на підтримку України.

Місцем проведення зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна стане об’єднана військова база Елмендорф-Річардсон у місті Анкоридж, штат Аляска.

До слова, США працюють над підготовкою місця для зустрічі американського лідера Дональда Трампа, російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського, яка може відбутися вже наприкінці наступного тижня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBS News.