Трамп заявив, що має право ображати Гарріс, і пояснив чому

Трамп сказав, що не має великої поваги як до Гарріс, так і до її інтелекту

Трамп вкотре заявив, що на його думку, Гарріс буде жахливим президентом

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що має право ображати свою конкурентку – віцепрезидентку Камалу Гарріс –тому що він її не поважає. Про це пише ABC News.

Трамп аргументує свою позицію тим, що не має великої поваги як до Гарріс, так і «до її інтелекту», тому він «має право на особисті образи».

«Я не дуже поважаю її. Я не дуже поважаю її інтелект, і я думаю, що вона буде жахливим президентом. І я думаю, що це дуже важливо, щоб ми виграли. Вона безперечно нападає на мене особисто. Вона назвала мене дивним», – сказав республіканець, виступаючи на пресконференції у своєму гольф-клубі Bedminster у Нью-Джерсі.

Зазначимо, що останнім часом Трамп неодноразово негативно висловлювався щодо Гарріс після того, як вона стала кандидатом у президенти США.

Нагадаємо, кандидат у президенти США Дональд Трамп звинуватив віцепрезидентку Камалу Гарріс у тому, що вона ввела виборців в оману щодо своєї расової приналежності, назвавши себе чорношкірою.

Раніше кандидат у президенти США Дональд Трамп різко висловився про кандидатку від демократів Камалу Гарріс. Зокрема, Трамп, критикуючи Камалу Гарріс, вдався до образ.

«Камалу Гарріс можна описати двома словами: зла і тупа. Це погана комбінація», – сказав він.

До слова, кандидатка в президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс візьме участь у двох дебатах із республіканським опонентом Дональдом Трампом.