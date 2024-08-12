Демократи закликають Трампа розсекретити дані про втручання у вибори – Washington Post

Аналітики попередили Трампа, що іноземні держави можуть зірвати вибори у США

Двоє демократів із Палати представників, закликали владу провести брифінги та оприлюднити інформацію про можливе іноземне втручання у вибори

Аналітики та експерти з розвідки в неділю висловили занепокоєння щодо можливих спроб іноземних держав зірвати президентські вибори в США після того, як представники команди кандидата Дональда Трампа заявили про злам їхніх систем електронної пошти хакерами, які нібито працюють на Іран. Про це повідомляє Washington Post.

Передвиборчий штаб Дональда Трампа виступив із заявою після того, як журналісти звернулися до них з проханням прокоментувати ситуацію, пов'язану з документом, що містив внутрішню перевірку кандидата на посаду віцепрезидента Джей Ді Венса.

Цей документ, який зазвичай не підлягає публічному розголосу, був неочікувано переданий до редакції одного зі ЗМІ.

Саме після цього інциденту штаб Трампа висловив стурбованість з приводу можливого втручання сторонніх осіб, натякаючи на можливість кібератаки, нібито здійсненої хакерами, які діють в інтересах Ірану.

Представники влади США не підтвердили, що електронну пошту штабу дійсно було зламано. Команда Трампа також не надала відповідних доказів.

Нагадаємо, Штаб Трампа звинувачує Іран у зламі електронної пошти – Associated Press.



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