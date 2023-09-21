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Чи отримає Україна ракети Atacms? Салліван оголосив рішення США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Чи отримає Україна ракети Atacms? Салліван оголосив рішення США
Atacms – це американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою
фото з відкритих джерел

За словами Саллівана, Байден вирішив, що не надаватиме ATACMS Україні, але він не знімає це з обговорення в майбутньому

Сполучені Штати поки не передаватимуть Україні ракети Atacms, але у майбутньому це питання на порядку денному може зʼявитися. Про це повідомив радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу 21 вересня.

«Глава США Джо Байден вирішив, що не надаватиме Atacms Україні, але він не знімає це з обговорення в майбутньому», – зазначив посадовець.

Салліван також розповів, що танки Abrams «надійдуть в наступні дні та тижні за графіком. Однак додав, що не оголошуватиме деталі з міркувань безпеки.

Нагадаємо, днями четверо сенаторів від Республіканської партії закликали президента Сполучених Штатів Джо Байдена негайно надати Україні ракети Atacms.

Atacms (Army Tactical Missile System) – це американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою, які виробляє компанія Lockheed Martin. Армійський тактичний ракетний комплекс в залежності від модифікації вражає цілі на відстані від 165 до 300 кілометрів.

Це клас ракет «земля-земля», тобто запускаються з землі та вражають наземні цілі. Atacms не тільки далекобійні, а й високоточні.

Проте головне, що для запуску ракет призначені пускові установки М142 HIMARS та M270 MLRS, які Україна вже використовує у захисті території від Росії.

Раніше повідомлялося, що найближчим часом президент США Джозеф Байден прийме остаточне рішення щодо відправлення в Україну ракет великої дальності Atacms. 

Теги: ракета США Джозеф Байден

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