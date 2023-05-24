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США надали гуманітарну допомогу Судану та сусіднім країнам: деталі

Діана Гасюк
glavcom.ua
США надали гуманітарну допомогу Судану та сусіднім країнам: деталі
США виділили 245 млн доларів на гуманітарну допомогу Судану та сусіднім країнам
фото з відкритих джерел

Допомогу отримають Судан, Чад, Єгипет, Південний Судан та Центральноафриканська Республіка

Сполучені Штати Америки передали 245 млн доларів на гуманітарні потреби в Судан та сусідні країни. Про це повідомляє Держдепартамент США.

Допомогу отримають Судан, Чад, Єгипет, Південний Судан та Центральноафриканська Республіка. 143 млн доларів передало Бюро у справах народонаселення, біженців та міграції Державного департаменту, ще 103 - Бюро гуманітарної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку.

«Завдяки цьому фінансуванню наші гуманітарні партнери можуть задовольнити нові потреби, пов'язані з поточним конфліктом, внаслідок якого близько 840 000 людей було переміщено всередині країни та ще 250 000 осіб були змушені втекти з 15 квітня», – заявили в Держдепі.

Загальний обсяг допомоги цим країнам в 2023 фінансовому році вже складає 880 млн доларів. Вони направляються на забезпечення продовольством, водою, медичним обслуговуванням та іншою життєво необхідною допомогою внутрішньо переміщених осіб, біженців та інших осіб, які потерпають від конфлікту.

Нагадаємо, у Судані армія та воєнізовані Сили швидкого реагування (RSF) погодили нове, більш тривале припинення вогню.

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Теги: Єгипет армія Держдепартамент США Судан

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