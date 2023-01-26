Австралія приєдналася до створення спецтрибуналу для Росії

Австралія приєдналася до основної групи партнерів, включаючи Францію та Велику Британію

Австралія приєдналася до списку країн, які допомагатимуть створити спецтрибунал для Росії щодо злочинів проти України.

Про це повідомила міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг у Twitter.



«Австралія приєдналася до основної групи партнерів, включаючи Францію та Велику Британію, щоб гарантувати, що керівництво Росії буде притягнуто до відповідальності за незаконне вторгнення в Україну», – написала вона.

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Australia has joined a core group of partners, including France and the UK, to ensure Russia's leadership is held accountable for its illegal invasion of Ukraine.



This will complement our support for existing @IntlCrimCourt and @CIJ_ICJ processes.



Australia stands with Ukraine. — Senator Penny Wong (@SenatorWong) January 25, 2023

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Нагадаємо, у Гаазі підтримали ініціативу Лотте ван Бастен Батенбург, лідерки партії VVD («Народна партія за свободу і демократію»), створити в місті спеціальний трибунал для РФ. Таке рішення ухвалила міськрада.