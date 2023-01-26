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Австралія приєдналася до створення спецтрибуналу для Росії

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Австралія приєдналася до створення спецтрибуналу для Росії
Австралія приєдналася до створення спецтрибуналу для Росії
колаж – Олена Сошкіна/LIGA.net

Австралія приєдналася до основної групи партнерів, включаючи Францію та Велику Британію

Австралія приєдналася до списку країн, які допомагатимуть створити спецтрибунал для Росії щодо злочинів проти України.
Про це повідомила міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг у Twitter.

«Австралія приєдналася до основної групи партнерів, включаючи Францію та Велику Британію, щоб гарантувати, що керівництво Росії буде притягнуто до відповідальності за незаконне вторгнення в Україну», – написала вона.

Нагадаємо, у Гаазі підтримали ініціативу Лотте ван Бастен Батенбург, лідерки партії VVD («Народна партія за свободу і демократію»), створити в місті спеціальний трибунал для РФ. Таке рішення ухвалила міськрада.

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Теги: трибунал партії міськрада Австралія міністр

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