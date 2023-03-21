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На роботу Міжнародного кримінального суду в Україні виділено майже $5 млн: деталі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
На роботу Міжнародного кримінального суду в Україні виділено майже $5 млн: деталі
фото: Reuters

Кошти підуть, зокрема, на розслідування воєнних злочинів РФ

На роботу Міжнародного кримінального суду для розслідування воєнних злочинів Росії проти України та притягнення винних до відповідальності виділено 4,9 мільйона доларів. Про це пише Associated Press.

Відповідне рішення ухвалили міністри юстиції понад 40 країн під час конференції у Лондоні, яка відбулася вчора, 20 березня.

«Ми поділяємо переконання, що Путін і все керівництво РФ повинні бути притягнуті до відповідальності. Тож переконаймось, що підкріплюємо наші слова діями, що підкріплюємо нашу моральну підтримку практичними засобами для ефективного розслідування цих жахливих злочинів», – заявив глава міністерства юстиції Великої Британії Домінік Рааб.

За його словами, конференція сприяла залученню додаткового міжнародного фінансування для МКС, а також інших пропозицій ресурсів від європейських країн, зокрема підтримки в проведенні розслідувань і судово-медичну експертизу.

Крім того, прокурор МКС Карім Хан додав, що ордер на арешт Путіна нагадує світові: спільні міжнародні дії є ключем до забезпечення справедливості для України.

Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та  уповноваженої президента РФ у справах дітей Марії Львової-Бєлової. У заяві суду йдеться, що остання пов'язана із «незаконним вивезенням дітей» з України. При цьому російське МЗС називало звинувачення у насильницькому вивезенні неповнолітніх з української території хибними.

У Росії вже погрожують суду в Гаазі гіперзвуковою ракетою. 

До слова, виданий у Гаазі ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна – довічний

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Теги: путін суд трибунал росіяни злочини проти людяності

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