Трамп прибув до Південної Кореї для зустрічі з лідером Китаю

Трамп заявив, що переговори з Сі Цзіньпіном принесуть «чудовий результат для світу»

Президент США Дональд Трамп прибув до Південної Кореї на заключний етап свого турне по Азії, висловивши оптимізм щодо майбутніх переговорів з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Під час брифінгу на борту літака Air Force One, Трамп заявив, що очікує «дуже хорошого результату для нашої країни та для всього світу» після зустрічі з Сі. За його словами, відносини з Китаєм зараз знаходяться на хорошому рівні, і він сподівається на зниження китайських тарифів в обмін на зобов'язання Пекіна обмежити експорт хімічних речовин-прекурсорів фентанілу.

Трамп також згадав, що він повністю зосереджений на переговорах із Сі Цзіньпіном, попри ракетні випробування Північної Кореї, які відбулися напередодні. Президент США зазначив, що ці випробування не впливають на його плани і не змінюють пріоритети в переговорах.

Після приземлення в Пусані Трамп отримав теплий прийом – його зустріли офіційні особи, і, як зазвичай на його політичних мітингах, прозвучала пісня YMCA від Village People, що є його улюбленим хітом.

Трамп також планує зустрітися з президентом Південної Кореї Лі Дже Мьоном для обговорення питань торгівлі, інвестицій та стабільності на Корейському півострові. Очікується, що основна увага буде приділена невирішеній торговій угоді між США та Південною Кореєю, зокрема питанням інвестицій і оборони.

Після візиту до Південної Кореї Трамп також продовжить обговорення з Пекіном, сподіваючись на подальше укладення мирних угод, що, за його словами, «може мати великий вплив на глобальну стабільність».

За повідомленням The New York Times, головною метою голови КНР Сі Цзіньпіна на майбутній зустрічі з президентом США Дональдом Трампом стане спроба переконати його послабити американську підтримку Тайваню, а не вирішення проблем у торговельних відносинах.

Раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував майбутню розмову президента США Дональда Трампа з Китаєм 30 жовтня і назвав її потенційно важливим кроком для зменшення імпорту енергоресурсів Росії та послаблення агресії РФ.