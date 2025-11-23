Головна Світ Політика
Рубіо: Трамп задоволений тим, як пройшли переговори США та України

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Марко Рубіо зауважив, що, як і будь-яка фінальна угода, ця має бути схвалена президентами
фото: Reuters

Рубіо зазначив, що команда Трампа вже добре розуміє пріоритети, «червоні лінії» та ключові питання для кожної сторони

Державний секретар Марко Рубіо, підсумовуючи переговори з українською делегацією в Женеві, висловив упевненість, що президент Трамп задоволений досягнутим прогресом, передає «Главком».

Рубіо назвав день перемовин дуже успішним, заявивши, що було досягнуто значного просування вперед порівняно з попередніми зустрічами. 

Переговорний процес стартував майже три тижні тому з базового документа, який був представлений обом сторонам та доопрацьовувався з урахуванням їхніх пропозицій. Держсекретар зазначив, що за десять місяців роботи команда вже добре розуміє пріоритети, «червоні лінії» та ключові питання для кожної сторони. Це знання дозволило створити базовий документ, який залишається в роботі.

За останні 96 годин відбулася особливо інтенсивна взаємодія з українською стороною. До неї були залучені Міністр армії США та інші представники, які зустрічалися з відповідними зацікавленими сторонами у Києві, охоплюючи законодавчу, виконавчу та військову гілки української влади. Метою зустрічі у Женеві було суттєве зменшення кількості неврегульованих пунктів (яких у різних версіях документа було від 26 до 28), і цього вдалося досягти дуже значною мірою.

Марко Рубіо підкреслив, що, як і будь-яка фінальна угода, ця має бути схвалена президентами. Хоча деякі питання ще вимагають доопрацювання, він вважає цей день «дуже, дуже... мабуть, найпродуктивнішим» за весь час участі в цьому процесі, або принаймні за дуже тривалий період.

Робота ще не завершена, і Держсекретар відмовився оголошувати про повну перемогу. Однак він наголосив, що на цей момент сторони просунулися значно далі, ніж були вранці того ж дня та, безумовно, тиждень тому.

Як відомо, голова Офісу президента Андрій Єрмак повторив слова Рубіо, що сьогоднішня зустріч була «дуже продуктивною».

«Ми маємо дуже хороший прогрес і рухаємося вперед до справедливого та тривалого миру. Український народ заслуговує на цей мир і хоче його більше, ніж будь-хто інший», – сказав керівник Офісу президента.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа направляла до Києва високопоставлену делегацію Пентагону для проведення переговорів. За словами американських чиновників, це є черговою спробою адміністрації відновити діалог щодо припинення війни між Україною та Росією.

США Дональд Трамп переговори Марко Рубіо

